HSG festigt Tabellenführung

Am Ende war es ein klarer 33:25 (16:13)-Sieg des Frauenhandball-Landesligisten HSG Hoof/Sand/Wolfhagen über den TV Hersfeld, mit dem die Vereinigten das Tor zur Oberliga noch ein weiteres Stück aufstießen. Dazu schied der Dritte Großenlüder/Hainzell nach der vor allem in der Höhe überraschenden 17:26-Heimniederlage gegen Wesertal wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen aus. Trotz des klaren Sieges sprach HSG-Trainer Chris Ludwig von einem harten Stück Arbeit: „Hersfeld hat bis zum Schluss mächtig Alarm gemacht. Es ging ganz schön hart zu. Diese Mannschaft war stärker als es ihr sechster Platz aussagt.“

Gerade in der ersten Viertelstunde hatten die Gastgeberinnen große Probleme mit den Hersfelderinnen und lagen mit 6:9 zurück. „Die sind konsequent in die Lücken gegangen“, war Ludwig vom starken Beginn der Gäste durchaus beeindruckt. Danach fand der Spitzenreiter zu seinem Spiel und konnte nach Treffern von Hanna von Dalwig, Rieke Hrdina und Lea Willer ausgleichen.

Die Gäste gingen ein letztes Mal mit 10:9 in Führung, ehe von Dalwig und Annika Neurath mit Tempogegenstößen die erste HSG-Führung herauswarfen.

Bis zur Pause erhöhte die HSG auf drei Tore. Mit zwei Treffern in der ersten Minute der zweiten Halbzeit durch Aileen Sule und von Dalwig erhöhten die Gastgeberinnen gleich auf 18:13. Sie hatten das Spiel nun im Griff und waren vor allem mit ihren gefürchteten Tempogegenstößen erfolgreich. Der Vorsprung gegen die nie aufsteckenden Gäste pendelte zwischen vier und sechs Toren. In den Schlussminuten konnten Sophia Frankfurth per Siebenmeter, Larissa Lubach, von Dalwig, Willer und Sule das Ergebnis noch in die Höhe schrauben.

Hoof/Sand/Wolfhagen:Weinrich (1 7M), Rodziewicz (1.-60.) - Ritter (1), Lubach (7), Haupt, H. v. Dalwig (8), Schmalz, Willer (2), S. Frankfurth (5/5), Engelbrecht, Sule (7), Larbig, Neurath (1), Hrdina (2). Bad Hersfeld: Otterbein, Chaitidou - Manteufel, Berz (3), Teichmann (4/1), Lehr (2), Berg (1), Hoffelner, Trender (1), Hildebrand (6), Heinrich, Herrmann (1), Hedrich (7/6), Braun.