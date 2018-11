HSG Hoof/Sand/Wolfhagen ist in Waldau klar im Vorteil

Die Konstellation ist eindeutig. Tabellenzweiter gegen Neunter - nach einer spielfreien Woche steht den Landesliga-Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen eine lösbare Aufgabe in Waldau bevor. Denn von der Papierform sind sie klar im Vorteil.

Am Samstag ab 18 Uhr will der Zweite beim Tuspo in der Sporthalle in der Steigerwaldstraße seine Favoritenrolle erneut unter Beweis stellen.

Die Gäste, die vermutlich ohne die angeschlagenen Anna-Lena Schmalz und Aileen Sule antreten müss, setzen in der Partie gegen den Tuspo einmal mehr auf eine kompakt stehende Abwehr mit zwei sicheren Torfrauen zwischen den Pfosten. Neben Malgorzata Rodziewicz hat im jüngsten Spiel gegen Waldhessen auch Natalie Weinrich im HSG-Tor überzeugt und sich von ihrer besten Seite gezeigt. Gute Voraussetzungen also, um mit den zielgenauen Pässen der Torfrauen Tempogegenstöße einzuleiten und das bewährte Tempospiel in Gang zu bringen, das schon so manchem Gegner das Fürchten lehrte. Auch der Tuspo ist gewarnt. Waldau wird sicher alles daran setzen, um nicht von Beginn an von der Tempowelle der Gäste überrollt zu werden.

Zuletzt hat der Tuspo gegen den Vorletzten Heiligenrode relativ knapp gewonnen. Für die Partie gegen den Zweiten muss eine Leistungssteigerung her.

Hoof/Sand/Wolfhagen geht hochmotiviert in die Begegnung und möchte mit mannschaftlicher Geschlossenheit überzeugen und die zwei Punkte einfahren.

Sicher auch vor dem Hintergrund, dem glücklichen Trainer Chris Ludwig ein besonderes Geschenk zur Geburt seines zweiten Kindes zu bescheren.