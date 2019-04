HSG mit viel Zug zum Tor

Als frisch gebackener Meister der Frauenhandball-Landesliga und Aufsteiger in die Oberliga präsentierte sich die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen angriffslustig und feierte einen standesgemäßen 37:27 (23:10)-Erfolg über den Drittletzten Tuspo Waldau.

Nach dem Sieg in der Vorwoche bei Waldhessen gingen die Gastgeberinnen auch ihr viertletztes Spiel voll konzentriert an. „Wir wollten uns nicht nachsagen lassen, im Abstiegskampf Wettbewerbsverzerrung zu betreiben“, wollte HSG-Trainer Chris Ludwig ein Nachlassen seiner Mannschaft nicht zulassen.

Durch vier Tore in Folge von zweimal Annika Neurath, Aileen Sule und Larissa Lubach warf der Spitzenreiter eine schnelle 6:2-Führung heraus. Die Abwehr stand gut und vorne lief das Spiel über die erste und zweite Welle. Die HSG hatte das Spiel im Griff und baute die Führung über 13:7 auf 16:9 aus.

In der Schlussphase der ersten Hälfte drehten die Gastgeberinnen noch einmal richtig auf und bauten ihren Vorsprung bis auf 13 Tore aus. „Wir hatten einen richtig guten Zug zum Tor. Alle Feldspielerinnen haben sich in die Torschützinnenliste eingetragen. Dazu hat Natalie Weinrich ein starkes Spiel gemacht mit zwei gehaltenen Siebenmetern und weiteren vereitelten Großchancen“, lobte Ludwig, der auf der Bank Paul Tarnow das Coachen überließ, seine Mannschaft. Nach dieser souveränen ersten Halbzeit ließ bei den Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit angesichts des klaren Vorsprungs etwas die Konzentration nach. Dies nutzten die gut kämpfenden Gäste und schafften es Mitte der zweiten Halbzeit, bis auf sieben Tore zu verkürzen.

In der Schlussphase konnte die HSG ihren Vorsprung wieder auf zehn Tore ausbauen. Für Waldau blieb zumindest der letzte Treffer durch Christina Stiefel zum 37:27-Endstand. Hoof/Sand/Wolfhagen:Weinrich, Rodziewicz (n. e.) - Ritter (1), Lubach (7), Haupt (3), H. v. Dalwig (7/1), Willer (2), Engelbrecht (2), Sule (6), Larbig (1), Neurath (4/1), Hrdina (4). Tore Waldau: Walz (6), Stiefel (5/2), Pantkowski (4), Petrauskaite (3), Weymann, Schanz (je 2), Krebs, Schmalz, Nowak (je 1). Spielverlauf: 2:2 (3.), 13:7 (17.), 16:9 (21.), 27:14 (37.), 27:19 (43.), 28:21 (48.), 32:24 (53.), 37:27 (60.). zmw