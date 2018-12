HSG sinnt auf Revanche

Wesertal hat Fuldatal/Wolfsanger zu Gast

+ © Sommerlade Abwehrmauer: Die Spieler der HSG Wesertal zeigten im letzten Heimspiel gegen die HSG Baunatal über weite Strecken gute Leistungen in der Defensive. Wollen sie gegen Fuldatal/Wolfsanger bestehen, müssen sie ähnlich couragiert zu Werke gehen. © Sommerlade

Oedelsheim. Eine schwierige Aufgabe steht den Landesliga-Handballern der HSG Wesertal am Samstag ab 19.30 Uhr bevor. Dann wird der Tabellenzweite HSG Fuldatal/Wolfsanger in der Halle in Oedelsheim seine Visitenkarte abgeben. An den Gegner hat Wesertals Trainer Frank Rossel keine gute Erinnerungen.