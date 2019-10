HSG dem Spitzenreiter fast ebenbürtig

Hoof – Chris Ludwigs Plan ging auf. Zumindest teilweise. Der Trainer der Oberliga-Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen hatte sich für das Heimspiel gegen die TSG Oberursel vorgenommen, den Spitzenreiter zu ärgern. Trotz der 28:33 (13:18)-Niederlage gelang dies seiner Sieben vor allem in den ersten 15 Spielminuten und in der zweiten Spielhälfte sehr gut.

„Wir haben die knappe Niederlage des vergangenen Spiels gut verarbeitet und gezeigt, dass wir uns auch vor dem Spitzenreiter nicht verstecken müssen. Wir sind definitiv in der Liga angekommen“, betonte Chris Ludwig nach Spielende. Mit der Leistung seiner Sieben sei er sehr zufrieden.

Von Beginn an präsentierten sich die Gastgeber spielstark und gestalteten die Partie bis zur Mitte des ersten Durchgangs ausgeglichen. Sie hielten sowohl in der Abwehr als auch beim Tempospiel gut mit und lagen teilweise sogar knapp in Führung. Nach dem 9:9-Ausgleich durch Karoline Happe riss der spielerisch Faden und es schlichen sich technische Fehler ein. Das wussten die Gäste zu nutzen. Darauf hatte Chris Ludwig sein Team übrigens vorbereitet. „Wir wussten, dass uns das zum Verhängnis werden kann. Die Gegner haben uns für diese Schwächephase dann auch eiskalt bestraft. Genauso, wie wir es seinerzeit in der Landesliga mit unseren Gegnern gemacht haben“, analysierte er die Schlussphase des ersten Durchgangs, in der sich der Favorit mit fünf Toren absetzen konnte.

Im zweiten Durchgang wurde es noch einmal spannend. Dank einer erneut glänzend aufgelegten HSG-Torhüterin Malgorzata Rodzwiewicz, die anschließend auch noch zur Spielerin des Tages gekürt wurde, kämpfte sich die Ludwig-Sieben noch einmal heran. Als Nele Bittdorf in der 53. Minute zum 26:28 traf, kannte der Jubel in der gut gefüllten Schauenburghalle kaum Grenzen. „Die Atmosphäre in dieser Halle ist schon etwas Besonderes“, bescheinigte denn auch Oberursels Trainer Paul Günther den Fans ordentliche Unterstützungsleistung. „In solch einem Hexenkessel ist es schwierig zu punkten.“ In den verbleibenden Spielminuten zeigte der Spitzenreiter bessere Nerven, fuhr einen deutlichen Erfolg ein und bleibt damit weiterhin verlustpunktfrei. „Gegen diesen Gegner zu verlieren, ist keine Schande. Wir sind mit breiter Brust aufgetreten und haben eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt. Ich bin trotz der Niederlage sehr stolz auf mein Team.“

HSG:Rodziewicz, Weinrich - Neurath 9/6, von Dalwig 5, Happe 4, Bittdorf 4, Lubach 3, Willer 3, Ritter, Haupt, Hrdina, Frankfurth.

TSG:Zeiler, Petri - Okrusch 9, Heilmann 9, Löbrich 5, Stahl 3, Müller 3, Mies 2, Zsigmond 1, Wehrum 1.

Spielverlauf: 0:1, 6:6, 10:14, 13:18, 16:19, 18:23, 24:27, 26:28, 28:31, 28:33.