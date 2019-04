HSG-Teams siegen, SHG verliert

Hofgeismar – Zwei Siege und eine Niederlage sind die Ausbeute der drei heimischen Handball-Bezirksoberligisten am vorletzten Spieltag.

Reinhardswald - Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim 31:27 (12:10). Mit einem 31:27-Sieg über den Letzten HSG Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim schloss die HSG Reinhardswald ihr letztes Heimspiel erfolgreich ab und verbesserte sich auf den neunten Platz. Nach ausgeglichenen ersten zehn Minuten konnten sich die Reinhardswälder auf 9:6 und 11:7 absetzen. Die Gäste konnten aber durch ihren Haupttorschützen Jan Appel kurz vor und kurz nach der Pause bis auf ein Tor verkürzen. Danach zogen die Gastgeber über 15:11, 18:12 und 21:13 bis auf 25:16 durch Dominik Heib davon. Diesen Vorsprung ließen sich die Gastgeber nicht mehr nehmen. Zwar konnten die nicht aufsteckenden Gäste in den Schlussminuten noch einmal bis auf 30:27 herankommen, doch der letzte Treffer des Spiels fiel für Reinhardswald durch Dennis Lange.

Reinhardswald:Kaufmann, Twele - Brandau, Dettmar (2), Niemeier (3), Lange (3), Marv. Simon (7/2), Man. Simon (2), Vetterlein (2), Reuse (3), Konze (4), Kwiatkowski, Köster (2), Heib (3).

Ahnatal/Calden - Lohfelden/Vollmarshausen 31:28 (16:14). Die HSG Ahnatal/Calden konnte ihr letztes Heimspiel gegen die HSG Lohfelden/Vollmarshausen mit 31:28 gewinnen und sich für die Hinspielniederlage revanchieren. Der Start ging aber mit 1:4 daneben. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit lagen die Gäste zumeist knapp in Front. Erst in den letzten fünf Minuten wandelten die Gastgeber einen 12:13-Rückstand in eine 16:14-Pausenführung. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste den besseren Start und gingen mit 17:16 in Führung. Nach einem zwischenzeitlichen 23:21 ging Lohfelden noch einmal mit 25:24 in Führung, ehe Kai Sommerlade, dreimal Spielertrainer Stefan Hermenau und Kevin Schuldes den Rückstand in eine 29:25-Führung drehten. Die Gäste verkürzten noch einmal auf 30:28, ehe Daniel Pächer den Schlusspunkt setzte. Ahnatal/

Calden: Ledderhose, Schmidt - Pächer (5), Most (1/1), Ködel (4), Endtricht (3), Schuldes (1), Sommerlade (6), Hermenau (6), Stiegel (5/4).

SVH Kassel - Hofgeismar/Grebenstein 31:29 (17:14).Mit einer knappen 29:31-Niederlage endete das letzte Auswärtsspiel der SHG Hofgeismar/Grebenstein beim SVH Kassel. Das Spiel war erneut passend zum enttäuschenden Rückrundenverlauf. Dazu hatte die SHG viel Pech mit Pfosten- und Lattenwürfen.

In der ersten Hälfte gelang zwar das erste Tor durch Thomas Melzer, doch danach setzten sich die Harleshäuser über 6:3 bis auf 13:8 ab. Kurz vor der Pause konnte Steffen Ole Georges auf 16:14 verkürzen, ehe dem SVH der 17:14-Pausenstand gelang. Zu Beginn der zweiten Hälfte zogen die Gastgeber auf 23:16 davon. Es folgte nun die beste Phase der Gäste, die sieben Toren in Folge zum 23:23-Ausgleich markierten (47.). In der Schlussphase hatte der SVH aber wieder leichte Vorteile und führte mit zwei Toren. Christopher Gerhold konnte noch einmal per Siebenmeter auf 30:29 verkürzen, ehe drei Sekunden vor dem Ende die Entscheidung fiel. Der Ex-SHGler Lukas Mock erzielte sechs Tore gegen seine alten Mannschaftskameraden.

Hofgeismar/Grebenstein:Erdmann, Brand - Lüdicke (5), Georges (8), Schwarz, Schröder (1), Kurth (2), Köster, Melzer (3), Kurban (4), Svank (2), Gerhold (4/1). zmw