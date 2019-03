HSG und SHG testen Spitzenduo

Nach einem spielfreien Wochenende stehen in der Handball-Bezirksoberliga für die HSG Ahnatal/Calden und die SHG Hofgeismar/Grebenstein Spiele bei den Topteams TG Wehlheiden und TSV Korbach an. Die HSG Reinhardswald trifft daheim auf den Tabellennachbarn HSG Zwehren/Kassel.

Bei Aufstiegsfavoriten

Vor ganz hohen Auswärtshürden stehen die HSG Ahnatal/Calden beim Spitzenreiter TG Wehlheiden (Sporthalle Königstor Kassel) und die SHG Hofgeismar/Grebenstein beim Zweiten TSV Korbach (beide heute, 18.30 Uhr).

Die zuletzt so starke HSG Ahnatal/Calden, die das Verfolgerduell gegen den Dritten Eintracht Baunatal II überraschend deutlich mit 34:25 gewann, will diese gute Form mit ins Spiel bei der TG nehmen und besser als bei der 26:35-Niederlage im Hinspiel abschneiden. Damals gelang es nicht, den Favoriten in Bedrängnis zu bringen. Auch diesmal dürfte dieses Unterfangen sehr schwer werden, denn die Wehlheider werden bislang ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und mussten sich bislang nur dem Zweiten Korbach geschlagen geben. Zu den gefährlichsten Spielern der TG zählen Kreisläufer und Spielertrainer Steve Winterhoff sowie die Rückraumspieler Nicolas Bachmann, Jonas Kutzner und Benjamin Gunkel. In der Vorwoche gab es einen mühelosen 37:18-Sieg gegen den Lokalrivalen SVH Kassel.

Deutlich steigern gegenüber den letzten Spielen muss sich die SHG Hofgeismar/Grebenstein beim TSV Korbach. Zwar gelang dem Fünften nach zuletzt zwei Niederlagen gegen das Schlusslicht Bad Wildungen ein 34:29, doch da bekleckerte sich die SHG nicht gerade mit Ruhm. Da war der 27:17-Sieg der Korbacher über Fuldatal/Wolfsanger II schon wesentlich überzeugender. Vor allem in der ersten Hälfte trumpfte der Tabellenzweite mit 15:5 stark auf. In diesem Spiel zählten Abalkader Altaweel und Sebastian Wrzosek zu den besten Torschützen. Vielleicht kommt ein so starker Gegner für die SHG genau zur rechten Zeit und wirkt als Motivationsschub.

Bei der 23:27-Hinspielniederlage lieferte die SHG dem TSV zumindest in der ersten Hälfte ein Spiel auf Augenhöhe.

Mittelfeldduell

Die HSG Reinhardswald spielt heute ab 17 Uhr gegen die HSG Zwehren/Kassel. Beide Mannschaften haben einen komfortablen Vorsprung zur Abstiegszone. Zuletzt war die Sieben von Trainer Heiko Wellhausen zweimal erfolgreich. Nach dem etwas überraschenden Derbysieg über Hofgeismar/Grebenstein gelang ein knapper 30:27-Erfolg beim Vorletzten Waldau. Bei den Zwehrenern folgten nach fünf Siegen drei Niederlagen, wobei es diese unter anderem beim Dritten Eintracht Baunatal II und gegen den Spitzenreiter Wehlheiden gab.

In diesem Duell zweier gleichstarker Mannschaften ging es beim Reinhardswälder 25:24-Hinspielsieg sehr eng zu. Auch im Rückspiel sollte es wieder spannend werden. zmw

Rubriklistenbild: © Hofmeister