HSG vor hoher Hürde

Nicht stoppen lassen: Hanna von Dalwig ist mit 75 Toten bislang die beste Schützin von Hoof/Sand Wolfhagen. Auch am Sonntag muss sie treffen, will ihre HSG gegen Lumdatal eine Chance haben. Foto: Sommerlade

Sand – Zum dritten Heimspiel in diesem Jahr erwarten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen am Sonntag die HSG Lumdatal. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Mit dem Gegner kommt der Tabellenzweite, der punktgleich mit Tabellenführer Oberursel ist, in die Schulsporthalle in Sand. An die Hinspielniederlage erinnert sich HSG-Trainer Chris Ludwig nicht gern. „Die gezeigte Leistung war seinerzeit ein Totalausfall der kompletten Mannschaft“, sagt Ludwig. „So etwas darf sich nicht wiederholen“, gibt er entsprechend als Marschrichtung fürs Heimspiel aus. Und: „Die Gäste sind von allen Positionen gefährlich. Wir dürfen uns keine Schwäche erlauben und müssen von Beginn an mit voller Konzentration auf dem Platz sein. Das waren wir im Hinspiel absolut nicht.“

Neben zahlreichen Unkonzentriertheiten im Abschluss hatte die Ludwig-Sieben damals vor allem das gegnerische Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreis partout nicht in den Griff bekommen. Diesmal wollen es die Gastgeberinnen besser machen.

In den vergangenen Trainingseinheiten wurde daher intensiv an einer entsprechenden Abwehrstrategie gearbeitet. „Meine Mannschaft bekommt das nun aber sicher gut hin, da sie nach den vergangenen Heimerfolgen auch über mehr Selbstbewusstsein verfügt.“

Die Aussicht auf das Auftreten vor heimischer Kulisse und einer erneut gut gefüllten Halle mit engagierten Fans stimmt den HSG-Trainer demnach optimistisch. Zuversicht verschafft ihm auch der gut bestückte Kader. Gegen den Zweiten kann er personell aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben gegen Lumdatal aufgrund der desolaten Leistung in der Hinrunde etwas gutzumachen. Das motiviert uns sehr. Vielleicht ist daher ein Punktgewinn drin“, hofft der Trainer des Tabellen-Drittletzten. zms