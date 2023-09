Mit Vorfreude und neuem Trainer

Von: Martina Sommerlade

Wesertal – Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Wesertal starten voller Vorfreude in die neue Serie. Und auch Holger Nückel ist vor dem Spiel seiner Sieben bei der HSG Baunatal am morgigen Samstag (Anpfiff 17 Uhr) entsprechend aufgeregt.

Immerhin ist es für den 56-Jährigen sein erstes Spiel als Landesliga-Trainer. „Ich fühle mich gut und vor allem bestens vorbereitet. Die Anspannung ist also eine positive“, sagt der neue Coach, der die Nachfolge von Jürgen Herbold antritt.

„Das erste Spiel wird sicher ein guter Gradmesser. Da sehen wir, wo wir stehen und ob sich all das ausgezahlt hat, was in den vergangenen Wochen erarbeitet wurde.“

Zu kompensieren hat Nückel drei Abgänge und startet mit einem 13-er Kader in die neue Serie. Fest zum Team gehört nun auch Rückraumspielerin Kim Köster, die ehemals in der zweiten Mannschaft Akzente setzte. Neu hinzu kamen mit Finja Nückel und Lotta Przyludzki auch zwei junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs.

„Wir haben somit eine gute Mischung aus bewährten und ganz jungen Spielerinnen. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns auch in dieser Saison gut schlagen werden.“

Gegen den Aufsteiger aus Baunatal rechnet sich Nückel einiges aus. „Unterschätzen wollen wir die Gastgeberinnen aber auf keinen Fall. Als Aufsteiger sind die Gastgeberinnen bestimmt besonders motiviert. Zudem haben sie mit Arnd Kauffeld einen routinierten Trainer, der sein Team auf die kommenden Aufgaben bestimmt gut eingestellt hat.“

Die Hausherrinnen zeichneten sich durch besonders schnellen Handball aus. „Darauf müssen wir eingestellt und in der Abwehr flott auf den Beinen sein.“ Gerade in der Defensive sei seine Mannschaft indes stark: „Wir sind in der Lage, zwei Systeme zu spielen und haben sicher für jede Angriffsvariante die richtige Antwort parat.“ Für die Auswärtsaufgabe steht dem HSG-Coach der komplette Kader zur Verfügung. (Martina Sommerlade)