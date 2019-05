HSG will auch letzte Hürde nehmen

Hoof/Sand/Wolfhagen ist als Meister beim Tabellendritten Vellmar zu Gast

+ Keine Bruchlandung will Hoof/Sand/Wolfhagen, hier Hannah von Dalwig, am Sonntag erleiden. Dann muss die bereits als Meister fest stehende HSG beim Tabellendritten Vellmar antreten. Foto: Hofmeister

Hoof – Zum Abschluss der Saison in der Frauenhandball-Landesliga steht noch einmal ein Topspiel an, wenn der Dritte TSV Vellmar am Sonntag (15.45 Uhr) in der Großsporthalle den Ersten HSG Hoof/Sand/Wolfhagen empfängt.