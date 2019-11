HSG will endlich wieder siegen

Hoof/Sand/Wolfhagen spielt in Braunshardt

+ © Sommerlade Frei vor dem gegnerischen Tor: Annika Neurath kommt ungehindert zum Wurf. © Sommerlade

Die nächste Chance auf einen doppelten Punktgewinn gibt es für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen am Sonntag ab 17 Uhr. Dann steht das Kellerduell bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden in der Sporthalle Braunshardt an. „Gegen den Vorletzten muss jetzt etwas Zählbares her“, sagt HSG-Trainer Chris Ludwig.