HSG will Platz eins festigen

Die HSG Wesertal will sich im Heimspiel der Handball-Bezirksoberliga keine Böße geben, die HSG Fuldatal/Wolfsanger II besiegen und Platz eins festigen. Anpfiff in Lippoldsberg ist heute Abend, 19.30 Uhr.

Für Trainer Frank Rossel ist die Landesligazweite ein starker und zugleich unbequemer Gegner: „Wir müssen ganz schön auf der Hut sein und besonders auf Linkshänder Lars Pietz aufpassen.“

In den ersten Wochen präsentierten sich die Fuldataler als Spitzenmannschaft, bevor sie drei Spiele hintereinander in den Sand setzten. In der Vorwoche beendeten sie ihre kleine Durststrecke mit dem Heimsieg über die HSG Baunatal II.

Neben Pietz sind noch Joshua Fischer und Finn Brinner zu beachten.

Bei seiner Mannschaft gehe es gegenüber dem 29:22-Sieg bei der SVH Kassel darum, die Chancenverwertung zu verbessern.

Von den Rängen hofft die HSG kräftige Unterstützung durch die Fußballer des FC Weser. zmw