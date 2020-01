HSG zum Spitzenspiel in Korbach

Der erste Spieltag der Rückrunde in der Handball-Bezirksoberliga hat es gleich mit packenden Duellen in sich. Wesertal muss zum Spitzenspiel nach Korbach, Ahnatal/Calden empfängt Reinhardswald zum Derby.

Korbach - Wesertal, Samstag, 18.30 Uhr, Kreissporthalle. Das Spiel des TSV Korbach gegen die HSG Wesertal ist das absolute Topspiel. Beide Mannschaften haben zwei Minuspunkte auf dem Konto: Korbach verlor zum Saisonauftakt bei Wesertal knapp mit 22:25 und Wesertal bei Hofgeismar/Grebenstein mit 35:39. Durch das bessere Torverhältnis ist die HSG Spitzenreiter. Gegenüber dem letzten Spiel gegen den Nachbarn Reinhardswald müssen sich die Wesertaler steigern, wollen sie in Korbach bestehen. „Wir müssen weniger technische Fehler machen. Korbach ist gerade im Rückraum mit Dave Alscher, Simon Riedesel und Sebastian Wrzosek stark besetzt. Darauf müssen wir uns einstellen“, spricht HSG-Trainer Frank Rossel die Stärken des Kontrahenten an.

Trotz der nicht berauschenden Leistung der Vorwoche könnte es für die HSG ein Vorteil sein, dass sie schon wieder im Spielbetrieb ist, während die Korbacher spielfrei waren.

Voraussichtlich können die Wesertaler wieder auf ihren kompletten Kader zurückgreifen. Der große und ausgeglichene Kader könnte ein Vorteil für die HSG sein. „Unsere Chancen dürften steigen, je länger das Spiel offen bleibt. Die große Zuschauerkulisse dürfte für meine Spieler ein weiterer Motivationsschub sein“, setzt Rossel auf seine zweite Reihe. Von den Rängen in der sicherlich vollbesetzten Korbacher Kreissporthalle kann die HSG auf Unterstützung setzen, denn es wird wieder ein Fanbus eingesetzt und weitere Anhänger werden privat anreisen.

Ahnatal/Calden - Reinhardswald, Sonntag, 17 Uhr, Calden.Viel Spannung verspricht das immer wieder heiß umkämpfte Kreisduell zwischen der HSG Ahnatal/Calden und der HSG Reinhardswald. Beide Mannschaften können nach den Spielen der vergangenen Woche selbstbewusst in die Partie gehen. Ahnatal/Calden feierte einen vor allem in der Höhe unerwarteten Sieg beim Tabellennachbarn Eintracht Baunatal II, wo sie sich gerade vorne mit fast 40 erzielten Toren treffsicher zeigte. War dieses Spiel die Initialzündung zu einer erfolgreicheren Hinrunde? Nach der knappen 29:32-Auftaktniederlage im Hinspiel folgte eine enttäuschende Halbserie mit regelmäßigen Platzierungen in der unteren Tabellenhälfte. Dagegen legten die Reinhardswälder nach dem Startsieg eine mit Platz fünf ausgesprochen erfolgreiche Hinrunde hin. Zwar gab es im letzten Spiel bei Wesertal eine Niederlage, doch verkaufte sich die Mannschaft sehr achtbar und war nur in der Schlussphase der ersten Halbzeit die unterlegene Mannschaft. Die Vorzeichen sprechen daher für eine sehr spannende, ausgeglichene und hart umkämpfte Begegnung, zumal keine der beiden Mannschaften mit einem Fehlstart in die Rückrunde starten will. Von der Tabellenposition her liegt der etwas größere Druck bei den Gastgebern. zmw