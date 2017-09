Hümme will wieder ran an die Spitzengruppe

Kreisliga B: Tabellenführer kommt zum TSV

Hofgeismar/Wolfhagen. In der Fußball-Kreisliga B kann der TSV Zierenberg II sich gegen die SG Elbetal II am Donnerstag (18.15 Uhr) vom zehnten auf den siebten Rang verbessern. Aber die SG-Reserve hat auch einiges nachzuholen, nachdem es bisher in sechs Partien nur einen Dreierpack gab.