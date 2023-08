Im dritten Anlauf zum ersten Saisonsieg?

Von: Michael Wepler

Zurück aus dem Urlaub: Leon Ungewickel. © Raphael Wieloch

Grebenstein – Endlich die ersten drei Punkte in der neuen Saison der Fußball-Gruppenliga einfahren will der Tuspo Grebenstein, der am Sonntag (15 Uhr) im Sauertalstadion sein bereits drittes Heimspiel gegen den Neuling VfL Wanfried bestreitet.

Trotz der beiden 1:3-Auftaktniederlagen gegen Hessen Kassel II und Wilhelmshöhe will Tuspo-Spieler und Co-Trainer Oliver Scherer noch nichts von einem Fehlstart wissen: „Nach zwei Spielen ist es noch zu früh von einem Fehlstart zu sprechen, wir haben uns aber die ersten Spiele gerade vor eigenem Publikum anders vorgestellt. Gegen Wanfried sollten wir jetzt aber punkten.“

Damit es gegen die Mannschaft aus dem Werra-Meißner-Kreis, die ihre ersten beiden Spiele gegen Hombressen/Udenhausen mit 0:5 und bei Hessen Kassel II mit 0:3 jeweils klar verlor, mit einem Sieg klappen soll, müssen die Grebensteiner folgende Baustellen zumindest ausbessern:

Das FC Bayern-Syndrom: Zu einem Teil gleichen die Probleme im Spiel des Tuspo den Problemen des FC Bayern München. Beide Mannschaften haben nach einer enttäuschenden Rückrunde eine passable Vorbereitung gespielt. Als es für die Bayern zu Hause gegen Leipzig um den ersten Titel und für den Tuspo um die ersten Punkte in der Liga ging, traten wieder alte, eigentlich überwundene Schwächen auf.

Zu viele Gegentreffer: Das Ziel für diese Saison sollte sein, die zu hohe Anzahl an Gegentoren zu reduzieren. Das ging mit sechs Gegentreffern in zwei Spielen gründlich schief. Gerade die Entstehung der beiden ersten Gegentore im ersten Spiel gegen Hessen Kassel II war ärgerlich, zumal die Junglöwen ansonsten keine wirklichen Torchancen hatten. Im zweiten Spiel dauerte es auch nur bis zur 19. Minute, ehe der erste Gegentreffer fiel und die Verunsicherung wieder da war.

Fehlende Kommunikation: Ein Grund für die vielen Gegentore ist für Scherer die Kommunikation: „Sie ist das A und O, um erfolgreich zu spielen. Wir müssen noch mehr miteinander sprechen und uns gegenseitig helfen.

Mangelnder Spielaufbau: Ein weiterer Grund für die vielen Gegentore ist der Spielaufbau. Das einfachste Mittel, keine Gegentore zu bekommen, hat bereits Toptrainer Pep Guardiola treffend beschrieben: „Wenn wir den Ball haben, können wir kein Tor kriegen.“ Darauf hat auch Scherer während des Trainings unter der Woche verwiesen: „Wir müssen auch mal hinten herum spielen und den Ball über mehrere Stationen laufen lassen.“ Für mehr Stabilität könnte Scherer selbst auf der Sechserposition sorgen, auch wenn es für einen 90-minütigen Einsatz noch nicht reichen dürfte.

Zu wenige Torchancen: Eine Stärke des Tuspo in den vergangenen Spielzeiten war die Offensivabteilung, die immer für viele Tore gut war und sich viele Torchancen herausspielte. In den ersten beiden Spielen sprangen nur zwei Tore heraus und die Zahl der Torchancen war auch sehr übersichtlich. Abhilfe dürfte die Rückkehr von Leon Ungewickel nach seinem Urlaub leisten, der mit seinen Torjägerqualitäten und seiner Fähigkeit, vorne die Bälle festzumachen, ganz wichtig für die Mannschaft ist. (Michael Wepler)