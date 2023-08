In Rage und im Rausch

Von: Raphael Wieloch, Joachim Hofmeister

Angefressen: Reinhardshagens Trainer Patrick Fraahs winkt nach dem Gespräch mit Schiedsrichter Niklas Rüddenklau ab. © Joachim Hofmeister

Hofgeismar/Wolfhagen – Spektakel in Dörnberg, Diskussionen und Ärger in Hohenkirchen, Überraschung in Baunatal und Prominenz in Hombressen. Das vergangene Wochenende lieferte einige Geschichten.

Freud und Leid

Was sich da am Sonntag im Bergstadion abgespielt hat, war filmreif. Auf spektakuläre Art und Weise und wie im Rausch bezwang der FSV Dörnberg die SG Barockstadt II und feierte beim 6:4 im vierten Anlauf den ersten Saisonsieg – der Verbandsligist war mit drei Pleiten in die neue Spielzeit gestartet.

Gerade der Auftritt in der zweiten Halbzeit erinnerte in Teilen an die Vorsaison, als die Dörnberger lange um den Aufstieg mitspielten. Der erste Saisonerfolg dürfte Selbstvertrauen geben.

Auf den ersten Punktgewinn wartet indes weiterhin Dörnbergs Ligakonkurrent SSV Sand. Für die Sander gab es auch im vierten Saisonspiel beim 0:4 gegen Eichenzell nichts zu holen.

Der SSV ist zusammen mit dem SC Willingen die einzige Mannschaft mit null Punkten auf dem Konto. Und schon in der Frühphase der neuen Saison deutet sich an, dass es für die Kicker von der Sander Höhe wieder eine enge Kiste wird.

Dörnbergs Henrik Dietz und Pascal Kemper. © Raphael Wieloch

Fraahs außer sich

Die SG Reinhardshagen hatte am vierten Spieltag wenig Freude. Die Vereinigten verloren das Gruppenliga-Derby beim SV Espenau durch ein Eigentor von Kapitän Jonah Ganss unglücklich mit 0:1. Nach der knappen Niederlage gegen den Aufsteiger fand Patrick Fraahs einige kritische Worte. Ziel seiner Brandrede war allerdings nicht sein Team, sondern Schiedsrichter Niklas Rüddenklau.

Der SG-Trainer, der dafür bekannt ist, dass er in der Coaching-Zone hin und wieder mal emotional wird, war am Sonntag außer sich. Fraahs versetzte vor allem die Gelb-Rote Karte gegen seinen Mittelfeldspieler Christian Ritter in Rage. „Das ist ein ganz braver Junge, der stellt keinem Gegenspieler ein Bein.“

Seiner Meinung nach sollten die Unparteiischen auch gewissenhafter mit der Stoppuhr umgehen. Aus Sicht des 36-Jährigen beendete Rüddenklau die Partie zu früh. Die Nachspielzeit hätte aufgrund zahlreicher Unterbrechungen viel länger ausfallen müssen.

Während die Gäste den Platz in Hohenkirchen fassungslos und frustriert verließen, herrschte auf der anderen Seite großer Jubel. Durch den knappen Heimsieg kletterte Espenau auf Rang fünf der Tabelle, der Aufsteiger ist noch ungeschlagen. Zudem war es der zweite Derbysieg hintereinander.

Wolfhager Serie reißt

Die Erfolgsserie des FSV Wolfhagen ist gerissen. Nach über einem Jahr ohne Pflichtspielniederlage und sieben Punkten aus den ersten drei Spielen der Verbandsliga kassierte der Aufsteiger eine 1:2-Niederlage bei der SG Bronnzell. Bitter für die Gäste: Der FSV kassierte den entscheidenden Gegentreffer in der letzten Minute.

Prominenter Besuch

Die SG Hombressen/Udenhausen bleibt in der Gruppenliga nach dem vierten Sieg im vierten Spiel weiter auf Erfolgskurs. Den TSV Heiligenrode besiegte die Spielgemeinschaft durch einen Doppelpack von Oliver Speer mit 2:1.

Und dass es bei Nicolai Lorenzoni & Co. aktuell richtig rund läuft, hat sich offensichtlich herumgesprochen. Denn mit André Schubert, ehemaliger Trainer von Bundesligist Borussia Mönchengladbach und zuletzt für den FC Ingolstadt tätig, gab es prominenten Besuch in Hombressen. Ebenfalls erwähnenswert: Mit der DFB-Schiedsrichterin Katrin Rafalski leitete eine international erfahrene Unparteiische die Partie.

Prominenz in Hombressen: André Schubert. © Andreas Fischer

Überraschender Sieg

Am Freitagabend eröffnete der Tuspo Grebenstein den vierten Spieltag der Gruppenliga mit einem gewaltigen Paukenschlag. Bei Meisterschaftskandidat Eintracht Baunatal gewann der Tuspo trotz frühem Rückstand mit 4:3 und feierte damit seinen zweiten Sieg in Folge.

Unabhängig davon, dass sich die Grebensteiner am meisten über diesen Coup freuten, wird das Ergebnis auch in Hombressen und Udenhausen mit Freude zur Kenntnis genommen worden sein.

Großer Bruder hilft

Geschwister helfen sich – auch auf dem Spielfeld. Die FSG Weidelsburg führte im Kreisoberliga-Duell gegen den Tuspo Grebenstein II mit 1:0, als Jonathan Gränzdörffer ein unglückliches Eigentor erzielte und so für den Grebensteiner Ausgleich sorgte.

Wie Hilfe unter Brüdern aussieht, zeigte sich nur eine Minute danach. Mathis Gränzdörffer stellte den alten Abstand mit seinem Tor zum 2:1 postwendend wieder her und bügelte damit das Eigentor seines drei Jahre jüngeren Bruders aus. (Raphael Wieloch & Joachim Hofmeister)