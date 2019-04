Im Sander Getriebe knirschte es

SSV und abstiegsbedrohte Eintracht Baunatal trennen sich 0:0

+ Knapp vorbei ist auch daneben: Baunatals Torwart Maurice Kraft kann durchatmen. Enttäuschung dagegen bei den Sandern Jan-Philipp Schmidt (8) und Steffen Klitsch (9), verfehlt Pascal Itter (am Boden) doch das leere Tor. Foto: Michl

Sand – In den Sander Reihen gab es am Samstagnachmittag doch einige lange Gesichter. Gegen die um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga kämpfende Eintracht Baunatal reichte es den SSV Sand, der sich immer noch Hoffnungen auf die Aufstiegsrelegation macht, nur zu einem torlosen Remis.