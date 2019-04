Der letzte Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga ist für die HSG Wesertal mit der 30:33 (14:17)-Niederlage gegen die TG Rotenburg erloschen, denn die HSG kann maximal nach Punkten noch mit dem Drittletzten Dittershausen gleichziehen, hat aber den direkten Vergleich verloren.

Hierzu der Schnellcheck:

Wie verlief das letzte Heimspiel?

Das Spiel war ein Spielgelbild der Saison. Die Wesertaler fingen großartig an und lagen mit 5:1 in Führung. Rotenburg verkürzte auf zwei Tore, doch Linus Freybott erhöhte nach einem Tempogegenstoß auf 9:6. Danach glichen die Gäste mit drei Treffern in Folge aus. Maximilian Simon brachte seine Mannschaft noch einmal mit 10:9 in Führung, doch das sollte die letzte Führung der HSG gewesen sein. Nach weiteren drei Toren in Folge führten die Gäste mit 12:10 und konnten sich auf 17:13 absetzen. Zumindest konnte Philipp Helling noch vor der Pause per Siebenmeter auf 14:17 verkürzen. Die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte blieb es beim alten Abstand. Danach konnten die Gäste bis auf 26:19 wegziehen. Dabei trafen sie zweimal ins leere Tor, als Wesertal den Torwart im Angriff herausnahm. Es drohte nun ein Debakel, doch plötzlich drehten die Gastgeber auf. Sieben Minuten vor Schluss erzielte Simon den 28:29-Anschlusstreffer. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, aber die Gäste behielten die Nerven und Martin Harbusch warf per Siebenmeter das 28:30. Nach der dritten Zeitstrafe gegen Kaufmann sorgten Petar Cutura und Luca Schuhmann mit ihren Treffern zum 28:32 für die Entscheidung.

Was waren die Gründe?

Die Heimschwäche: Trotz der tollen Zuschauerunterstützung konnte die HSG nur zwei von 13 Heimspielen gewinnen. „Damit hatte ich nicht gerechnet. Wir waren zuvor eine heimstarke Mannschaft. Vielleicht waren meine Spieler zu nervös“, hatte HSG-Trainer Frank Rossel wesentlich mehr Heimpunkte erwartet. Die Defensive: „Wir waren defensiv nicht stabil genug. Die anderen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte haben auch nicht besser gespielt, waren aber defensiv stabiler“, machte Rossel eine Schwäche seiner Mannschaft aus.

Wie geht es nach dem Abstieg weiter?

„Die Mannschaft wird zusammenbleiben. Fraglich ist nur der Verbleib von RückramspielerMaximilian Simon, der nach seinen starken Leistungen Angebote anderer Vereine hat“, sieht Rossel seine Mannschaft eine Liga tiefer gut aufgestellt. Gerade mit den jungen Spielern sollte eine Rückkehr in die fünfte Liga machbar und die Erfahrungen aus dieser Saison hilfreich sein.

Wesertal:Meier (1.-24., 35.-60.), T. Wellhausen (24.-35.) - T. Herbold (1), Leinhart (1), M. Simon (8/1), Kaufmann (2), Helling (3/2), Schräder, Ju. Brunst (5), Freybott (2), Theis (2), J. Wellhausen (1), Wunder, Dworog (5). Rotenburg: Dick, Drazen - Harbusch (5/3), Debus, T. Balic (3), Golkowski (4), Reyer (3), B. Balic (3), Schuhmann (4), Eimer (1), Holl (2), Janotta (1), Cutura (7). Zuschauer:350.

Spielverlauf: 1:0 (4.), 5:1 (7.), 9:6 (13.), 9:9 (16.), 10:12 (19.), 13:17 (27.), 16:18 (33.), 19:22 (40.), 19:26 (43.), 23:26 (47.), 28:29 (53.), 28:32 (58.), 30:33 (60.).