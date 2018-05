Immenhausen holt einen Punkt im letzten Heimspiel

Immenhausen. Mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden gegen die FSK Vollmarshausen verabschiedete sich Fußball-Gruppenligist TSV Immenhausen vom heimischen Publikum aus der Saison. Nächste Woche tritt Immenhausen beim Meister Sandershausen an, dann geht es in die Sommerpause und anschließend wird die TSV in der Kreisoberliga auf Torejagd gehen.

„Wir haben eigentlich gespielt wie immer“, meinte Trainer Bernd Hüter nach dem Schlusspfiff und spielte damit auf ein wenig Pech und zu viele vergebene Torchancen an. Und darauf, dass die TSV in der Anfangsphase der meisten Spiele durchaus ansehnlich spielte. So auch gegen Vollmarshausen. „Das 1:0 nach einer halben Stunde war total verdient“, meinte Hüter. Die TSV spielte druckvoll nach vorne. Doch nicht ein eigener Spieler sorgte für die Führung, sondern es brauchte der Unterstützung der Gäste. Kevin Puzik lenkte den Ball ins eigene Tor (30.). Auch sonst waren in der ersten Halbzeit die Hausherren zwar optisch überlegen, aber vorne zu ungefährlich. Hüter: „Wir hätten zur Pause höher führen müssen.“

Die Chance dazu hatte die TSV auch in der zweiten Halbzeit, doch die mangelnde Chancenverwertung blieb der TSV treu. Und anstatt das zweite Tor zu machen, konterten die Gäste und kamen durch Tim Henning (55.) zum Ausgleich.

Anschließend verlor Immenhausen den Bezug zum Spiel. „Uns ging der Faden verloren“, sagte Hüter und die Gäste nutzten einen Fehler in der Immenhäuser Abwehr zur Führung durch Tom Zappe (62.). Dass zumindest ein Punkt in Immenhausen blieb, war ein Verdienst von Erdinc Güney. Der wieder genesene Torjäger traf in der 74. Minute zum 2:2. (mrß)