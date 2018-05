Immenhausen muss die Liga verlassen

Immenhausen. Die TSV Immenhausen und der FSV Wolfhagen trennten sich im Derby der Fußball-Gruppenliga mit 0:2 (0:1).

Für beide Mannschaften endete damit eine Serie. Während die Gastgeber nach vier Spielen ohne Niederlage diesmal leer ausgingen und der Abstieg besiegelt ist, beendete Wolfhagen seine Talfahrt mit fünf Partien ohne einen einzigen Zähler. Dementsprechend erleichtert zeigte sich Trainer Halil Inan nach dem Abpfiff: „Das war ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können.“ Nico Brancazzu habe seine Elf vor Schlimmerem bewahrt. „Der hat einige tolle Dinger rausgeholt.“

Der Immenhäuser Torwart konnte sich wahrlich über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen.

Sein Gegegnüber Sebastian Schmidt indes verlebte einen ruhigen Sonntagnachmittag. Er wurde kein einziges Mal richtig gefordert.

Die TSV zeigte großen Kampfgeist, doch im Spiel nach vorn lief nicht viel zusammen. Trainer Bernd Hüter hatte dafür eine Erklärung: „Das Problem war wie schon in Wattenbach, dass wir auf zwei, drei wichtige Spieler verzichten und ich Spieler aus dem A-Liga-Team einsetzen musste.“ Im Gegensatz zum Schlusslicht sei Wolfhagen aber eine Nummer stärker gewesen.

Nach verhaltenem Beginn verlagerte der FSV sein Angriffsspiel auf die linke Seite. Halil Inan hatte in Arne Schröder eine Schwachstelle ausgemacht. Timo Wiegand wurde von seinen Teamkollegen immer wieder gesucht und angespielt. Mit Erfolg. Der Kapitän brachte seine Farben in Führung (36.). In der Pause stellte Hüter um. Arne Schröder rückte ins zentrale Abwehrzentrum. Das zweite Gegentor aber konnte auch er nicht verhindern. Auf Vorlage von Jannik Schaake erhöhte Kamil Turan (52.). Weitere gute Chancen für Wolfhagen vergaben Schaake (47.), Wiegand (70., Pfostentreffer) und Eike Kratzsch (88.).

Immenhausen: Brancazzu - Arne Schröder, Tobias Schröder, Schilling, Stern - Özdemir (46. Koch), Sommer, Rühl, Siebert, Humburg (72. Helmke) - Moor (56. Leinweber)

Wolfhagen: Schmidt - Bakin, Chahrour, Kaiser, Djobissie Tchieu, Michels, Nordmeier (86. Schin), D Agostino - Schaake - Turan (82. Hankel), Wiegand (70. Kratzsch).

Tore:0:1 Wiegand (36.), 0:2 Turan (52.)