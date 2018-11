Immenhausen unter Druck

Spitzenspiel: Der Tabellenzweite TSV Immenhausen, links Stefan Bachmann, empfängt am Sonntag Spitzenreiter Zierenberg. Unser Bild entstand in der Aufstiegssaion der TSV vor zwei Jahren, als sich Immenhausen in Zierenberg ( rechts Kai Kuntze) geschlagen geben musste. Foto: Hofmeister

Immenhausen. Das Beste zum Schluss: Im letzten Spiel des Jahres empfängt der Tabellenzweite der Fußball-Kreisoberliga den Spitzenreiter TSV Zierenberg. Damit treffen in Immenhausen am Sonntag um 14.45 Uhr zwei Mannschaften aufeinander, die vom Spielpotenzial her seit Jahren zwischen Kreisoberliga und Gruppenliga angesiedelt sind. In dieser Saison wollen beide den Sprung in die höhere Klasse schaffen, wobei die Zierenberger die bessere Ausgangslage haben.

Sie warten auch schon länger auf die Rückkehr in die Gruppenliga, aus der sie vor gut fünf Jahren abstiegen. Seither spielen sie in der Kreisoberliga immer oben mit: Platz zwei, drei, vier, fünf und drei lautete in den folgenden Spielrunden der Abschlussplatz am Saisonende. Jetzt, zu Beginn der Winterpause stehen sie auf Rang eins.

Auf Rang zwei steht Immenhausen, der Absteiger der vergangenen Saison. Es war nur ein einjähriges Gastspiel, das die TSV in dieser Liga gab, zuvor zählte sie, wie auch in dieser Saison, stets zu den Spitzenteams in der Kreisoberliga.

Beide Mannschaften kennen sich also bestens, wenn sie am Sonntag aufeinander treffen. Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide schwächelten vergangenes Wochenende: Die Immenhäuser konnten Sonntag den 0:3-Patzer der Warmetaler gegen Balhorn nur zum Teil ausnutzen, denn die Elf von Trainer Bernd Hüter kam selber nicht über ein torloses Remis gegen Obermeiser/Westuffeln hinaus. So wie sich der Sportplatz im Bernhardt-Vocke-Stadion letzte Woche präsentierte, könnte die Partie ausgetragen werden, war aus dem Lager des Tabellenzweiten zu hören. Es geht um einiges für beide Teams. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg zum Abschluss des Jahres ihren Rückstand auf den Spitzenreiter bis auf vier Punkte verkürzen und hätten dann im Restprogramm noch ein Spiel mehr auszutragen.

Nach der enttäuschenden Leistung gegen Balhorn hofft Zierenbergs Trainer Daniel Schmidt auf eine Reaktion seiner Mannschaft und eine Leistungssteigerung. Er räumt allerdings auch ein, dass sich seine Mannschaft in Immenhausen immer sehr schwer getan hätte. Mit einem Sieg und zehn Punkten Vorsprung zu überwintern wäre natürlich ein mächtiges Pfund für die Elf aus Zierenberg. (zyh)