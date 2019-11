Immenhausen will in Ersen siegen

Spitzenreiter Reinhardshagen erwartet den Fünften Weidelsburg

+ Kellerkinder: Sowohl Immenhausen (Dennis Kastrop) als auch Obermeiser/Westuffeln (Marc Sommer, links) stehen auswärts unter Druck. Foto: Hofmeister

Hofgeismar/Wolfhagen – Der erste Rückrundenspieltag steht am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga an. Ab November beginnen die Spiele um 14.30 Uhr, für die Reserveteams entsprechend eine halbe Stunde früher.