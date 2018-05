Inter nach 4:0-Sieg auf Aufstiegskurs

Hofgeismar/Wolfhagen. Im Kampf um den Aufstieg ist in der Fußball-Kreisliga B der FC Inter Hofgeismar wieder zurück in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Murat Ölge wies im prestigeträchtigen Stadtderby die TSG Hofgeismar mit 4:0 in die Schranken und ist damit Tabellenzweiter, fünf Punkte hinter Spitzenreiter Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II. Auch die SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha mischt weiter oben mit, setzte sich nach dem 4:0-Heimsieg gegen Ersen II auf den dritten Tabellenrang. Aus allen Rohren schoss Zierenberg II, kanzelte im heimischen Warmetal den Jugendspielpartner Ehlen mit 9:1 ab. Torreich präsentierte sich ebenfalls Hümme mit einem 7:1-Heimerfolg gegen Ostheim/Zwergen/Liebenau.

Inter Hofgeismar - TSG Hofgeismar 4:0 (4:0). In einer fairen Partie mit dem souveränen Schiedsrichter Arthur Einax (Kassel, er pfeift normal Kreisoberliga), gewann Inter, wie berichtet, verdient durch Tore von Nicola Nölle (30.,33), Ogün Ölge (35.) und Aydin Ölge (41.).

Dörnberg III - Oberelsungen II 0:0. Im ersten Spielabschnitt erarbeiteten sich die Hausherren zwar optisch ein Plus, konnten dies jedoch nicht zählbar umsetzen. Auch die Oberelsunger offenbarten in der Chancenverwertung Mängel. Trotzdem hätten sie in Führung gehen müssen, doch Patrick Korte (59.) hämmerte einen Strafstoß an die Unterkante der Querlatte. In den letzten 20 Spielminuten konnten die Dörnberger ihren personelles Übergewicht nicht nutzen, sah Gästespieler Nils Löwenstein (70.) nach einer Notbremse doch rot.

Altenhasungen/Oelshausen/Istha - Ersen II 4:0 (2:0). Abgesehen von ganz wenigen wenigen Ersener Entlastungsangriffen, die aber keine Gefahr für den Kasten der Erpetalvereinigten bedeuteten, hatten die Gastgeber das Spiel und den Gegner jederzeit sicher im Griff. Markus Wölk (11., 64.), Jan Holzhauer (25.) und Jan Behr (52.) trafen ins Schwarze. Robert Walter haderte mit dem Schicksal, er traf Metall.

Zierenberg II - Ehlen 9:1 (4:0). Das Warnetalderby war über weite Strecken eine einseitige Partie: zu Gunsten der Zierenberger. Mit etwas mehr Konzentration hätten sie öfter treffen können. Für die klare TSV-Pausenführung sorgten Philipp Lecke (23.), Adrian Ohr (27.), Timo Langhans (32.) und Stefan Rusche (41.). Timo Langhans (54.) baute den Vorsprung aus. Bei einem der wenigen Ehlener Entlastungsversuche gelang Gerrit Krosse (80.) der Ehrentreffer, doch Niklas Büchling (83.), Oliver Lecke (84., 86.) und Marvin Pötter (90.) machten „alle Neune“ perfekt.

Weser/Diemel II - Weidelsburg II 2:3 (2:2). Eine über weite Stecken ausgeglichene Partie, in der das 0:1 (14.) von Sascha Callarius durch den 53-jährigen Günther Baumann (19.) per Foulelfmeter ausgeglichen wurde. Die erneute FSG-Führung von Nico Häusling (28.) machte David Voss (29.) postwendend wett. Mitentscheidend war der Platzverweis gegen SG-Keeper Kevin Wagner nach Handspiel außerhalb des Strafraums in der zweiten Halbzeit. Für ihn musste mit Kevin Geschonke ein Feldspieler ins Tor und der konnte den Siegtreffer der Gäste durch Häusling (84.) nicht verhindern.

Hümme - Ostheim/Zwergen/Liebenau 7:1 (3:0). Gegenüber der knappen 1:2-Niederlage vom Dienstag im Hinspiel mussten die Vereinigten einige Akteure ersetzen und so hatten sie gegen die gut aufgelegten Hümmer keine Chance. Im ersten Durchgang stellten Roman Skrzypczak (13., 31.) und Artur Witmann (22.) das Signal schon auf Grün für den TSV. Nach der Pause kam A-Junior Gazi Yavozoglu zu seinem ersten Einsatz und führte sich prima ein mit zwei Torvorlagen für Skrzypczak (50.) und Manuel Hill (52.). Das halbe Dutzend machte Yavozoglu (63.) selber voll. Ehrentor für die SG durch Patrick Müller (65.), im Anschluss an einen Eckball. Den 7:1-Endstand markierte Witmann in der 83. Minute, zudem verschoss er noch einen Strafstoß. (zyh/zih)