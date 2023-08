Hinterherlaufen ist immer schlecht

Von: Raphael Wieloch

Teilen

Gehört beim TSV Jahn Calden zum Inventar: Kapitänin Sharon Braun spielt seit über 15 Jahren für das nordhessische Aushängeschild im Frauenfußball. © Raphael Wieloch

Calden – Für die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden steht heute das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Der Regionalligist trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FFC Montabaur. Los geht’s auf dem heimischen Kaiserplatz um 16 Uhr.

Wir haben die Gelegenheit genutzt und mit Sharon Braun unter anderem über die Weltmeisterschaft, den TSV Jahn Calden und angestrebte Ziele gesprochen.

Aus aktuellem Anlass: Verfolgen Sie die gerade stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen?

Mehr oder weniger. Jeden Tag schaue ich nicht, aber ich gucke immer wieder mal rein. Mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft wurde es aber weniger.

Wie fanden Sie die Weltmeisterschaft bisher?

Eher durchwachsen. Man sieht aber, dass andere Länder, die in den letzten Jahren keine große Rolle gespielt haben, aufgeholt haben. Viele Favoriten sind bei dieser WM im Hintertreffen.

Wie bewerten Sie das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft?

Das ist natürlich traurig. Ich will da jetzt nicht das Thema Arroganz reinbringen, aber vielleicht hat man die anderen Länder ein Stück weit unterschätzt.

Im Moment laufen die Viertelfinalspiele. Wer zählt aus ihrer Sicht zu den Favoriten?

Frankreich sehe ich persönlich weit vorne, weil die einen sehr dominanten Fußball spielen.

Grundsätzlich: In welchen Bereichen sehen Sie die größten Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfußball?

Die größten Unterschiede gibt es aus meiner Sicht im Bereich Finanzen und was die Anerkennung angeht. Klar, von der Dynamik her gibt es auch Unterschiede. Da hat sich der Frauenfußball in den letzten Jahren aber stark verbessert und angenähert. Gleiches gilt für den Bereich Professionalität.

Schlenker zum TSV Jahn Calden: Das Team steckt aktuell mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Wie ist ihr bisheriger Eindruck von der Mannschaft?

Wir sind ein junger, bunter Haufen mit viel Potenzial. Hoffnung macht mir, was da zu uns gestoßen ist.

Die Neuzugänge?

Genau. Fußballerisch sind alle neuen Spielerinnen, die ja noch jung sind, sehr gut ausgebildet. Das sieht schon sehr gut aus, die fangen gut an.

Im Volksmund heißt es: Vorbereitung ist alles. Auf was kommt es in der Zeit vor der Saison an?

Das Wichtigste ist, dass man einen gemeinsamen Weg findet und sich kennenlernt. Schon in der Vorbereitung sollte sich ein Teamgeist bilden.

Kondition und Ausdauer sind in der Vorbereitung immer ein Thema. Ist das nicht lästig?

Ich arbeite vorher lieber hart, um es später auf dem Platz leichter zu haben.

Mit Mario Schneider scheint endlich eine langfristigere Lösung auf der Trainerposition gefunden worden zu sein. Wie würden Sie ihn charakterisieren?

Er ist sehr ehrgeizig und hat eine klare Vorstellung vom Fußball – das gefällt mir. Außerdem profitieren wir von seiner Lebenserfahrung und seinem guten Umgang mit der Mannschaft. Bei Mario macht’s die Mischung. Er ist diszipliniert und humorvoll. Ich denke, er wird langfristiger bleiben.

Drei Trainer gaben sich beim TSV Jahn Calden in der vergangenen Saison die Klinke in die Hand. Was macht ein solcher Umstand mit einer Spielerin und der Mannschaft?

Es löst natürlich Unruhe aus. Aber solange wir uns als Mannschaft haben, macht das nicht so viel aus. Wir haben einen großen Zusammenhalt und brechen wegen so was nicht auseinander. Wir sind eine eingeschworene Mannschaft und machen das für uns.

Mario Schneider peilt einen Platz unter den ersten fünf Mannschaften an. Ist das aus ihrer Sicht ein realistisches Ziel?

Mit den aktuellen Gegebenheiten ist das realistisch. Oben mitspielen wäre gut.

Was wünschen Sie sich für die kommende Saison?

Dass wir weiter ehrgeizig bleiben und vor allem eine gewisse Überlegenheit ausstrahlen. Denn hinherlaufen ist immer schlecht.

Was muss in der nächsten Serie anders laufen als in der Vorsaison?

Wir müssen noch disziplinierter und fokussierter werden. Es muss erkennbar sein, dass wir einen klaren Plan verfolgen.

Sie spielen bereits seit der C-Jugend beim TSV Jahn Calden und das liegt über 15 Jahre zurück. Was waren in dieser langen Zeit ihre persönlichen Höhepunkte?

Die ganzen Hessenpokalsiege. Wie viele das waren, weiß ich aber gar nicht. Natürlich immer wieder ein Highlight sind die Spiele im DFB-Pokal. Das ist eine ganz andere Anspannung vor dem Spiel – und vor allem jedes Mal eine Herausforderung.

Apropos DFB-Pokal: Heute steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. In der ersten Runde des DFB-Pokals schaut der 1. FFC Montabaur vorbei. Wie schätzen Sie die Chancen auf ein Weiterkommen ein?

Montabaur ist auch ein Regionalligist. Wir müssen mutig ins Spiel gehen und zielstrebig sein. Wir müssen uns aber noch finden, wir sind nicht zu hundert Prozent eingespielt. Trotzdem haben wir gute Chancen. (Raphael Wieloch)