Wirklich ein anderes Kaliber?

Von: Raphael Wieloch

Sonderlob vom Trainer: Hombressen/Udenhausens Michel Hecker (rechts) überzeugte zum Saisonauftakt auf seiner Position im zentralen Mittelfeld. © Raphael Wieloch

Hombressen/Udenhausen – Der richtige Gradmesser war der VfL Wanfried mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Dennoch bescherte der 5:0-Erfolg beim Aufsteiger der SG Hombressen/Udenhausen einen Auftakt nach Maß und die erste Tabellenführung in der neuen Saison der Fußball-Gruppenliga.

Am Samstag (15.30 Uhr in Hombressen) bestreitet die Spielgemeinschaft ihr erstes Heimspiel – und das gegen „ein ganz anderes Kaliber“, wie Spielertrainer Nicolai Lorenzoni glaubt zu wissen. Zu Gast ist der SV Türkgücü Kassel, der anders als Hombressen/Udenhausen am ersten Spieltag gegen einen Neuling ins Stolpern geriet.

Seit etwa zwei Monaten ist Lorenzoni nun neuer Spielertrainer bei der SG. Und auf die Frage, wie er sich eingelebt hat, antwortet er: „Schneller als gedacht.“ Dass das unweigerlich mit dem familiären Umfeld in Hombressen und Udenhausen zu tun hat, verschweigt er freilich nicht. Und auch die Tatsache, dass die Spielgemeinschaft formidabel in die neue Serie gestartet ist, weist daraufhin, dass Lorenzoni angekommen zu sein scheint.

„Ich bin froh darüber, dass wir so gut reingekommen sind. Unsere Offensivakteure haben getroffen und die Defensivleistung war überragend. Trotzdem wollen wir das Spiel nicht überbewerten“, so Lorenzoni, der zwei Spieler hervorhebt. Zum einen: Niklas Lesemann. Der Torhüter, der in der Sommerpause vom Tuspo Grebenstein zur SG wechselte, bekam erst kurz vor dem Wanfried-Spiel mitgeteilt, dass Luca Ilenburg den Vorzug erhält. Statt Frust zu schieben, pushte Lesemann seinen Kollegen anschließend, was Lorenzoni im Nachgang sehr imponiert. Und zum anderen: der fleißige Michel Hecker. „Er hat auf der Sechs ein sehr gutes Spiel gemacht“, stellt der SG-Coach seinem zentralen Mann ein tolles Zeugnis aus.

Lorenzoni selbst spielte zuletzt auf der Zehn und traf beim Auftaktsieg zweimal. Und dass er personell aktuell fast die Qual der Wahl hat, kennt man mit Blick auf die vergangenen zwei Spielzeiten bei der Spielgemeinschaft so nicht. Während Patrik Sorger, der gegen Wanfried die rechte Abwehrseite beackerte, im Urlaub weilt und definitiv ausfällt, steht hinter einem Einsatz von Julian Karnowka noch ein Fragezeichen. „Er ist etwas angeschlagen. Er hat unter der Woche einen Schlag aufs Knie bekommen“, so Lorenzoni, der ansonsten nur auf Lucas Hecker und Tom Marschatz verzichten muss. (Raphael Wieloch)