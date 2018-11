Itter und Klitsch fehlen bei Sand

SSV ist Gast beim CSC 03 Kassel

+ Fehlt beim Spiel gegen den CSC: Der Sander Steffen Klitsch (links) fällt wegen eines Handbruchs aus. Archiv-Foto: Michl

Sand. Am Sonntag, 14 Uhr, tritt der SSV Sand in der Fußball-Verbandsliga an der Kasseler Jahnstraße beim CSC 03 Kassel an.