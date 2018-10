Jahn-Frauen wollen Abstand nach unten vergrößern

Treffsicher: Sharon Braun führt die Torschüztenliste der Fußball-Regionalliga an. Am Sonntag hat die Caldenerin die Chance, gegen Regensburg ihren achten Treffer zu erzielen. Foto: Hofmeister

Calden. Die kleine Serie von zuletzt vier sieglosen Spielen in der Frauenfußball-Regionalliga will der TSV Jahn Calden am Sonntag (14 Uhr) auf dem Kaiserplatz gegen den SC Regensburg beenden.

Für Jahn-Trainer Wolfgang Berndt wäre ein Sieg gegen den Tabellenelften besonders wichtig, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern: „Wir haben fünf Punkte Vorsprung auf Regensburg. Da wäre ein Sieg doppelt wichtig angesichts der danach folgenden schwereren Spiele.“

Bei den Jahnerinnen läuft es nicht mehr so rund wie in den ersten Spielen. Das hat sich bei der 1:2-Heimniederlage gegen Freiburg II und beim 1:1 beim Drittletzten Frauenbiburg gezeigt. Dennoch zeigte sich Berndt mit den Leistungen seiner Elf nicht unzufrieden und bemängelte lediglich die Chancenverwertung: „Die Spiele waren in Ordnung. Wir müssen nur unsere Chancen wieder besser nutzen.“

Regensburg war zuletzt zweimal gegen die Kellerkinder der Liga siegreich. Zunächst gab es einen 1:0-Erfolg in Hegau und in der Vorwoche einen 2:1-Heimsieg über Sindelfingen. Das sind nun keine Furcht einflößenden Ergebnisse, zumal die Caldenerinnen gegen diese beiden Mannschaften wesentlich deutlicher siegten. Die Rückkehr von Innenverteidigerin Franziska Tux und Spielmacherin Arlene Rühmer stimmt Berndt noch zuversichtlicher: „Dadurch können wir noch mehr Druck ausüben. Wir haben genügend torgefährliche Spielerinnen, um diesen Gegner zu schlagen.“

Schon der Blick auf das Torverhältnis und auf die Torschützinnenlisten spricht klar für die Nordhessinnen. Diese haben mit 21 gegenüber neun Treffern der Regensburgerinnen klare Angriffsvorteile. Während die beste SC-Torschützin ganze zwei Treffer erzielt hat, kommen Sharon Braun, Rühmer und Jil Ludwig zusammen auf 15 Tore. (zmw)