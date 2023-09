Wenn zwei Führungen nicht reichen

Teilen

Riesenmöglichkeit: Caldens Jannis Fischer gegen Bad Soden-Salmünsters Torwart Leon Botzem. © Raphael Wieloch

Calden – Im Auftaktspiel der A-Junioren Verbandsliga gab es für die Fußballer der JSG Calden/Grebenstein/Espenau eine knappe Niederlage. Dabei konnten die Gäste der JFV Bad Soden-Salmünster die Partie auf dem Caldener Kaiserplatz mit 3:2 (1:1) für sich entscheiden.

Zunächst sah es für die JSG noch gut aus, in der 17. Minute brachte Nico Vogt seine Mannschaft mit einem sehenswerten Lupfer in Führung. Doch noch im Verlauf der ersten Halbzeit glichen die Gäste aus. Gäste-Kapitän Tahir Tas verwandelte einen Freistoß aus etwa 20 Meter Entfernung halbrechter Position direkt (35.). Torhüter Tobias Kastrop machte dabei eine etwas unglückliche Figur, der Ball schien nicht unhaltbar. Mit dem Unentschieden ging es anschließend leistungsgerecht in die Kabine.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit begann ein offener Schlagabtausch, es gab viele Chancen auf beiden Seiten, doch die Tore blieben zunächst aus. So auch in der 62. Minute, als sich JSG-Stürmer Simon Gerdesmeier aus der Distanz ein Herz fasste, doch am Pfosten scheiterte. Im Nachschuss scheiterte daraufhin auch noch Sturmpartner Jannis Fischer aus kürzester Distanz am Gäste-Torhüter.

Wenige Minuten später sollte es aber soweit sein: Maximilian Gröschner, zuvor eingewechselt, brachte die JSG erneut in Führung.

Ein sehenswerter Treffer: Nach einer Ecke, getreten von Simon Gerdesmeier, traf Gröschner per Direktabnahme ins gegnerische Tor. Die Freude war allerdings nur von kurzer Dauer, im direkten Gegenzug konnten die Gäste erneut ausgleichen. JFV-Stürmer Danilo Müller nutzte eine Unaufmerksamkeit der JSG-Hintermannschaft und egalisierte die Führung.

Nach dem Ausgleich bot sich den Zuschauern ein enges Spiel mit erneut einigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Kurz vor Schluss sah es schon nach einem Unentschieden aus, doch in der 86. Minute sollten die Gäste den „Lucky Punch“ setzen. Elyesa Erbasaran köpfte nach einer Flanke ein.

Die JSG warf noch einmal alles in den Angriff, doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. So traten die Gäste ihre knapp zweistündige Heimfahrt mit drei Punkten im Gepäck an. In der letzten Aktion des Spiels kam es zu einer Rudelbildung, in der Schiedsrichter Colin Diehl zwei Rote Karten verteilte – eine für JSG-Torhüter Tobias Kastrop und eine für JFV-Verteidiger David Fink.

JSG-Trainer Michael Busch zeigte sich nach dem Spiel bedient: „Das war ein unglücklicher Spielverlauf. Nachdem wir in der ersten Halbzeit noch glücklich geführt haben, wurde es in der zweiten Halbzeit besser. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht, der Gegner hat verdient gewonnen.“ (Jannes von der Beeck)