 Kampfgeist des  Aufsteigers nicht belohnt

Kein Durchkommen: Der Breunaer Rinat Kabykenov wird von Türkgücü-Spieler Atakan Özdemir (Nr. 19), gestoppt. Die Breunaer mussten sich am Ende dem SV Türkgücü Kassel mit 0:1 geschlagen geben. Foto: Michl.

Oberlistingen. Die zweite Heimniederlage innerhalb von drei Tagen musste die in die Fußball-Gruppenliga aufgestiegene SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen schlucken.

Die Vereinigten zogen am Samstagnachmittag in Oberlistingen gegen den SV Türkgücü Kassel mit 0:1 (0:0) den Kürzeren.

SG-Trainer Marco Wolff war vom Ergebnis enttäuscht, nicht jedoch von der Vorstellung seiner Mannschaft. „Die hat kämpferisch eine ganz starke Leistungen geboten, die jedoch nicht belohnt wurde und einen Punkt verdient gehabt hätte. Türkgücü war bisher unser stärkster Gegner, dem wir über weite Strecken aber den Schneid abkaufen konnten.“

In der Tat. Die Gäste von Coach Hüseyin Üstün besaßen während des gesamten Geschehens spieltechnisch und läuferisch klare Vorteile, ohne aber SG-Schlussmann Philipp Weymann ernstlich in Verlegenheit zu bringen. Zumindest bis kurz vor dem Pausenpfiff. Einmal konnte er da eine Flanke nicht beim ersten Zupacken festhalten. Das hätte Muhammed Gülsen mit dem Kopf bestrafen können, was Weymann aber im Nachfassen vereitelte. Das gleiche Missgeschick unterlief dem Platzherrenkeeper nach einem Eckball, der ihm aus den Händen sprang. Hier bereinigten aber seine Vorderleute die Situation.

Bei den Breunaern, die auf Konter lauerten, konnte eine Chance Mitte des ersten Durchgangs notiert werden. Doch der von Jacob Dittmer geschossene Ball strich knapp an der Metallstange vorbei.

Kurz nach dem Seitenwechsel stimmten die Gäste bei einem Freistoß durch Naci Kara schon den Torjubel an, den ließ Weymann jedoch mit einer Glanzparade verstummen. Im direkten Gegenzug haderte Rinat Kabykenov mit dem Schicksal, er zirkelte einen wuchtigen Kopfball direkt in die Arme von SV-Keeper Moumen Kam Naksh.

Dann wähnten sich die Breunaer doch schon auf der Siegerstraße, traf Jacob Dittmer (62.), der Sekunden vorher den Ballk napp am Pfosten vorbeischob, ins Schwarze. Doch Schiedsrichter Philipp Henry aus Waldeck erkannte den Treffer wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht an.

Die SG wurden nun etwas mutiger in der Offensive. Marco Wagener kam gegen den SV-Torwart einen Schritt zu spät, im direkten Gegenzug gelang Yannick Mahl (71.) der Gästesiegtreffer.

Oliver Flörke (78.) hatte den Ausgleich auf dem Kopf, verfehlte aber knapp das Ziel. Im Gegenzug rettete Weymann gegen Emre Bicer, drehte dessen Kopfball an die Latte.