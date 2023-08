Kann Balhorn Fluch beenden?

Von: Ralf Heere

Treffsicherer Akteur: Balhorns Dennis Moskaltschuk (am Ball) erzielte in dieser Saison bereits drei Tore. © Joachim Hofmeister

Deisel – Der ungeschlagene Tabellenzweite ist gefordert in der Fußball-Kreisoberliga. Für den SV Balhorn geht es am Sonntag (15 Uhr) zum TSV Deisel.

Und dort, im Narrenbachstadion, will der SV nicht schon wieder der gern gesehene Gast sein, denn die Distelberger gingen zuletzt viermal in Folge an der Diemel baden. Unter Trainer Ulrich Becker gab es noch nichts zu holen und das soll sich am Sonntag ändern. „Wir müssen so konzentriert wie zuletzt auftreten, den finalen Pass zum eigenen Mann bringen und brauchen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor“, das sind die Erfolgsrezepte für Becker, der in seiner vierten Saison bei den Bad Emstalern ist.

Den guten Saisonstart kann er gar nicht so richtig entschlüsseln, die Spieler hätten einfach einen starken Zusammenhalt und ganz viel „Bock“ auf Fußball. Zudem ist die Truppe jahrelang zusammen, in der Sommerpause gab es nur einen Abgang.

Damit sind gleich die Parallelen zum Gegner zu spannen, bei dem Becker auch die Kontinuität schätzt und dem Deiseler Trainer Sven Dopatka bescheinigt, eine gute Truppe geformt zu haben. Doch die steht jetzt erstmal mit einem Punkt hinter dem SVB, muss also am Sonntag auf Sieg spielen. Der Saisonstart sei „keine Enttäuschung“, sagt TSV-Coach Sven Dopatka. Sechs Punkte aus drei Spielen seien in Ordnung, Wettesingen/Breuna/Oberlistingen war zu stark am letzten Wochenende. Nur, Chancen wären auch vorhanden gewesen, räumt Dopatka ein und hofft, dass gegen Balhorn das Quäntchen Glück auch wieder dazu kommt. Die Partie gegen Balhorn schätzt der 51-Jährige als nicht einfach ein, „die haben Selbstvertrauen und in Deisel ja nichts zu verlieren“.

Ebenfalls ähnelt sich die Förderung der heimischen Spieler bei beiden Klubs. In Deisel sind mit Tjorben Schleifer, auf den Abwehrspieler hält der Trainer große Stücke, und Niklas Kriska zwei Akteure aus der eigenen Jugend nachgerückt und beim SV Ramon Hillberg und Ben Siebert.

Dann steht natürlich auch noch das Duell der Torjäger im Mittelpunkt. Deisels junger Himmelsstürmer Lorenz Eull auf der einen und der abgezockte Dennis Moskaltschuk mit der linken Klebe auf der anderen Seite. (Ralf Heere)