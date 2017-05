Der Kapitän hat es gerichtet

Titel verteidigt: Zum fünften Mal in Folge wurde der Verbandsligist SSV Sand Hütt-Kreispokalsieger und vertritt damit den Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen auf Regionalebene. Fotos: Michl

Bründersen. Der SSV Sand holte sich zum fünften Mal in Folge den Hütt-Kreispkal. Der Verbandsligist besiegte den unterklassigen FSV Dörnberg im Finale 3:0 (0:0). Unser Schnellcheck:

? Kurz zur Ausgangslage. Traten beide Mannschaften in Bestbesetzung an?

!Sand hatte bis auf Torwart Johannes Schmeer, Robert Garwardt, Viktor Moskaltschuk und Simon Bernhardt alle Mann an Bord. Die Dörnberger Mannschaft spielte ohne Pascal Kemper, Andreas Schulze, Dennis Dauber und Tobias Wolf. Alle waren am vergangenen Wochenende beim 3:1 in Vellmar noch dabei.

?Entwickelte sich im Finale ein munters Hin und Her?

!In der Partie ging es über weite Strecken flott zur Sache, wobei die Sander in der ersten Halbzeit doch einiges schuldig blieben. Vor allem, was die Lauf- und Passwege betraf. Dörnberg hielt voll dagegen, setzte immer wieder Nadelstiche. Eine Pausenführung des FSV wäre nicht unverdient gewesen.

?Wie lief das Endspiel in Bründersen?

!Es dauerte lange, ehe die erste nennenswerte Chance notiert werden konnte. Die hatte der Dörnberger Tom Biedebach (31.). Völlig allein gelassen stand er vor Torwart Mathias Opfermann, der Kopf und Kragen riskierend den schon angetimmten FSV-Jubel verstummen ließ. Kurz vorher hatte der Dörnberger Kevin Richter einen Kopfball knapp über die Querlatte gesetzt. Der Gruppenligist hielt gut dagegen. Vor allem in der ersten Halbzeit.

Und Sand? Die erste Riesenmöglichkeit war ein Freistoß von Steffen Bernhardt (37.), den FSV-Keeper Dominik Zeiger mit beiden Fäusten aber entschärfen konnte. Für die Vorentscheidung sorgte innerhalb von 60 Sekunden SSV-Kapitän Tobias Oliev (51., 52.). Erst verwertete der Stürmer ein Zuspiel von Daniel Wagner, beim zweiten Treffer wurde er mustergültig von Steffen Bernhardt bedient. Beim SSV-Treffer Nummer drei durch Andre Wicke (68.) war Oliev Vorbereiter.

?Geht das Ergebnis in Ordnung?

! Im Fußball entscheiden nun einmal Tore, die erzielte Sand. Dörnberg ist dem höherklassigen Titelverteidiger über weite Strecken auf Augenhöhe begegnet, doch der krönende Abschluss wollte nicht gelingen. In der Schlussminute zum Beispiel tauchte Biedebach erneut vor Schlussmann Opfermann auf, ließ aber auch diese Chance liegen.

?Wie war die Leistung des Schiedsrichters im Duell der Nachbarn?

!An Schiedsrichter Philipp Metzger (Wolfhagen) gab es überhaupt nichts zu kritisieren. Er machte einen tadellosen Job. Dem standen seine beiden Helfer an der Linie, Sven Werner (Zierenberg) und Hendrik Ernst (Wolfhagen), in nichts nach.

?Gab es gestern Abend eine ansprechende Kulisse?

! Die Besucherzahlen waren einem Finale würdig. 285 Zuschauer waren nach Bründersen gekommen.

?Wie geht es mit Sand nun weiter?

! Mit dem Sieg im Hütt-Kreispokal vertritt Sand den hiesigen Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen nun im Regionalpokal. Wer dort in der ersten Runde der nächste Gegner ist und wann gespielt wird, ist noch völlig unbekannt. SSV-Fußballchef Helmut Bernhardt und seine Mitstreiter wünschen sich einen Hessenligisten.

Von Reinhard Michl