Kapitän Oliev rettet Sand einen Punkt

SSV kommt bei Eichenzell nur zu einem 2:2-Unentschieden

+ Im Vorwärtsgang: Sands Kapitän Tobias Oliev (rechts) erzielte beim Gastspiel beim Aufsteiger FC Eichenzell den SSV-Führungstreffer und mit einem Last-Minute-Tor auch den 2:2-Ausgleich. Gleichzeitig Endstand. Foto: Michl

Eichenzell. Auch in der achten Pflichtaufgabe in Folge in der Fußball-Verbandsliga unter Trainer Michael Heimrich blieb der SSV Sand ungeschlagen.