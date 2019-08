Kapitän Oliev will Sieg

Fährt zuversichtlich nach Sandershausen: Sands Kapitän Tobias Oliev, hier eine Szene aus dem Spiel der vergangenen Saison, ist optimistisch, dass der SSV am Sonntag drei Punkte bei der TSG holt. Foto: Michl

Sand – Erster Buchonie Flieden, Zweiter SG Johannesberg, Dritter SSV Sand – mit je 13 Punkten aus fünf Spielen ging das Führungstrio der Fußball--Verbandsliga in den sechsten Spieltag.

Am Freitagabend gewann Flieden das Spitzenspiel bei Johannesberg mit 1:0 und Sand geht wegen des besseren Torverhältnisses als Tabellenzweiter am Sonntag ins Spiel bei der TSG Sandershausen. Der Sprung an die Tabellenspitze ist aber nur theoretisch möglich. Dazu müssten das Team von Trainer Mario Deppe schon mit acht Toren Differenz gewinnen.

Doch die Tordifferen ist zunächst einmal zweitrangig, für den SSV gilt es, den Höhenflug fortzuschreiben. Ein selbstbewusster Tobias Oliev: „Wir gewinnen in Sandershausen mit 2:0.“

Zwar spricht der bisherige Saisonverlauf für die Sander. Die Hausherren von Coach Bernd Hüter konnten mit einem Sieg und einem Remis erst zwei Mal in ihren fünf Spielen n punkten, sind damit als Elfter punktgleich mit den hinter ihnen befindlichen direkten Abstiegsplätzen. Hinzu kommt, dass sich die Hüter-Elf aktuell die Bezeichnung Scheunentormannschaft gefallen lassen muss. Sie kassierte schon 18 Gegentoren – so viele wie kein andere Mannschaft in der Liga.

Dennoch mahnt Oliev zur Vorsicht. Der SSV-Kapitän weiß, „dass wir in Sandershausen ein richtiges dickes Brett bohren müssen.“ Vermutlich denkt er dabei auch an die vergangene Saison, als man sich zweimal von der TSG mit einem torlosen 0:0 trennte.

Einen Grund dafür, dass Sandershausen bisher nicht an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen konnte, da standen sie am Ende als Siebter direkt vor Sand, sieht Oliev in der Tatsache begründet, „dass unser Gegner nicht nur vom Verletzungspech gebeutelt ist, sondern auch wichtige Schlüsselspieler den Verein verlassen haben.“ Zwei davon, nämlich Kevin Kutzner und Marcel Grosse tragen jetzt das SSV-Trikot.

Personelle Sorgen hat SSV-Trainer Mario Deppe voraussichtlich nicht. Oliev: „Abgesehen von der Dauerverletzten Daniel Wagner, Nicolai Lorenzoni und Marcel Grosse hat unser Coach vielmehr die Qual der Wahl bei der Aufstellung der Mannschaft, die in Sandershausen punkten soll. Unser Lazarett hat sich in den letzten Tagendoch merklich gelichtet. Vom Stammkader sind alle an Bord.“

Trotzdem erwartet der SSV-Kapitän, „dass uns Sandershausen, das ja mit dem Rücken zur Wand steht, alles abverlangen und uns das Leben verdammt schwer machen wird. Aber wir werden die passende Antwort parat haben.“ zih