Kapitän Reitze gelingt der Ehrentreffer

Ein Teilziel konnte Fußball-Kreisoberligist SV Balhorn im Freundschaftsspiel zu seinem 100-jährigen Vereinsjubiläum gegen den Hessenligisten KSV Hessen Kassel mit einem Treffer durch Kapitän Dennis Reitze erreichen. Das zweite Ziel, nicht zweistellig zu verlieren wurde aber verfehlt. Fragen und Antworten zum 1:13 (1:5).

Wie gingen die Gastgeber das Spiel an?

Erwartungsgemäß waren die Balhorner auf Torsicherung bedacht. Das klappte bis zur zehnten Minute, als Ingmar Merle im Strafraum seinen Gegenspieler ausspielte und zum 0:1 traf.

Wie präsentierte sich der Favorit?

Nach der zweiwöchigen Testspielpause ging der KSV das Spiel konzentriert an. Es machte sich schnell der Unterschied von drei Klassen bemerkbar. Bis zur Pause erhöhten die Neuzugänge Nasuf Zukorlic (12., 21.) und Alban Meha (17.). Das 0:5 schoss Marcel Fischer (38.).

Konnte Balhorn auch für Gefahr sorgen?

Nur selten und wenn durch Standards. Richtig gefährlich war ein Freistoß von Kevin Möller von der Strafraumgrenze, den KSV-Keeper Nicolas Grötecke über die Latte lenkte. Nach einem Eckball gelang Dennis Reitze per Kopf das viel umjubelte 1:5 (41.).

Wie lief es nach der Pause?

Der KSV spielte in der zweiten Halbzeit mit einer komplett neuen Mannschaft. Die war sogar noch einen Tick stärker. Auch Balhorns Trainer Christopher Kurz wechselte im Verlauf der zweiten Hälfte acht Spieler ein. Diese hatten gegen die konzentriert aufspielenden Löwen einen noch schwereren Stand. Lukas Iksal und Mahir Saglik per Foulelfmeter erhöhten schnell auf 7:1 (51., 56.). In der Schlussphase zog der Favorit das Tempo noch einmal an und kam zu weiteren Toren durch jeweils zweimal Saglik (70., 87.), Nael Najjer, Adrian Bravo Sanchez, Iksal und Sebastian Schmeer (75., 79., 80., 90.).

Was sagten die Trainer?

„Meine Jungs haben sich über weite Strecken ordentlich verkauft“, meinte SVB-Trainer Christopher Kurz. Sein Gegenüber Dietmar Hirsch war mit der Torausbeute seiner Mannschaft zufrieden. „Unsere Chancenverwertung war gut.“