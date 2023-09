Körbel & Co. im Angerstadion

Von: Raphael Wieloch

Teilen

Auch er wird dabei sein: Der ehemalige Bundesliga-Profi Mohamadou Idrissou (rechts, hier bei einem Spiel der Traditionsmannschaft in Borken) wird im Hofgeismarer Angerstadion mit von der Partie sein. © Artur Schöneburg

Hofgeismar – Die Hesse komme: Im Rahmen der Kampagne „Eintracht in der Region“ macht die Traditionsmannschaft von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am Samstag Station in Hofgeismar. Dabei treten ehemalige Profis wie Erwin Skela, Uwe Bindewald und allen voran Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz „Charly“ Körbel gegen eine von der gastgebenden TSG Hofgeismar zusammengewürfelte Ü35-Mannschaft an. Alles Wissenswerte in Fragen und Antworten:

Wann und wo geht’s los?

Charmanterweise ist um 15.30 Uhr Anpfiff – Bundesliga-Fans kennen diese Uhrzeit. Gespielt wird im Hofgeismarer Angerstadion (Am Anger 11). Besonderes Schmankerl für den Nachwuchs: Bereits um 12 Uhr findet eine Fußballschule unter der Leitung von Karl-Heinz Körbel statt, an der 40 Kinder und Jugendliche der TSG Hofgeismar teilnehmen werden.

Wer wird es mit den ehemaligen Profis aufnehmen?

„Wir haben eine Mannschaft aus Spielern aus Hofgeismar, Carlsdorf, Hombressen, Schöneberg und Hümme zusammengestellt. Davon spielen etwa 80 Prozent noch aktiv im Verein“, erklärt Sven Bölkow aus dem Vorstand der TSG Hofgeismar. Stefan Knerrich, Roland Bakin, Jan Donig und Alexander Stoyhe sind nur ein paar Namen, die dem 22-köpfigen Kader angehören. Trainiert wird das Hofgeismarer „All-Star-Team“ von Klaus Scholz und Fabian Klinter.

Wer wird bei der Eintracht auf dem Platz stehen?

Neben den bereits genannten Namen werden sich beispielsweise auch Mohamadou Idrissou, Slobodan Komljenovic und Rudi Bommer die Ehre geben. Ob Alex Meier, die wohl schillernste Figur der jüngeren Vergangenheit, dabei sein wird, stand bis zuletzt nicht fest.

Rekordspieler: Karl-Heinz „Charly“ Körbel. © Artur Schöneburg

Mit wie vielen Zuschauern wird gerechnet?

Bölkow hofft auf etwa 1500 bis 2000 Gäste. „Gegen mehr hätten wir auch nichts.“ Ins Angerstadion passen etwa 4000 Zuschauer, an Platz mangelt es also nicht.

Wo gibt es Karten?

In Hofgeismar gibt es mit Edeka-Super, Haargenau „Ihr Friseur“, Esso Station Joswig und Harry’s Socc-Arena vier Vorverkaufsstellen. Zudem sind am Samstag auch vor Ort noch Karten erhältlich. Erwachsene zahlen acht, Ermäßigte vier Euro.

Was gibt es sonst noch zu wissen?

Wie es sich für eine Großveranstaltung gehört, wird es bunt. Und so gibt es im Stadion unter anderem eine Hüpfburg für Kinder, einen Merchandise-Stand der Eintracht, ein Geschwindigkeitsmessgerät, Fußball-Dart und natürlich Essen und Trinken. Im Anschluss an das Spiel stehen die ehemaligen Profis zudem für Autogramme und Fotos bereit. (Raphael Wieloch)