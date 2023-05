Kein Sieger im Nachbarschaftsduell

Von: Reinhard Michl

Zweikampf: Hombressen/Udenhausen Nils Hofmeyer (links) bedrängt Calden/Meimbressens Dorian Bojic. © Reinhard Michl

Calden – Das prestigeträchtige Kreisderby der Fußball-Gruppenliga vor 200 Zuschauern zwischen der SG Calden/Meimbressen und der SG Hombressen/Udenhausen sah im Gegensatz zum Vorrundenduell, da behielten die Caldener mit 4:1 die Nase vorne, diesmal keinen Sieger. Beim Schlusspfiff nach 98 Minuten stand ein 1:1 (0:0)-Remis zu Buche.

Spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf wider?

Da antworten wir mal so: Wenn beide Mannschaften den Chancen nach den Dreier für sich hätte eintüten können, jede jedoch nur einmal ins Schwarze trifft, dann ist Jammern und Klagen fehl am Platz.

Trifft das für eine Elf besonders zu?

Diesbezüglich muss sich vor allem Hombressen/Udenhausen den Vorwurf gefallen lassen, aus ihrer über weite Strecken spielerischen Überlegenheit sowie Chancenfülle zu wenig Kapital geschlagen zu haben.

Woran lag es?

An einer kompromisslos agierenden Platzherrenabwehr, in der sich die Reinhardswälder ein ums andere Mal festbissen. Und am Caldener Schlussmann Jonas Flörke, der mit Glanzparaden Jonas Hampe (45., 59.) sowie Oliver Speer (90.+5) verzweifeln ließ. Der aber auch das Glück des Tüchtigen hatte, als die Querlatte für ihn rettete.

Gab es auch Caldener Chancen?

Aber natürlich. Durch Hannes Dittmar, Jason Busch, Marko Utsch im Doppelpack sowie Louis Siebert, wobei Utsch und Siebert das Kunststück fertig brachten, allein vor Keeper Luca Ilenburg das Ziel zu verfehlen.

Wie fielen die Tore?

Ein Freistoß fast von der Mittellinie fand den Kopf von Dorian Bojic (64.), der Ilenburg das Nachsehen gab und die Platzherrenführung markierte. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer. Vier Minuten später glich Dominik Lohne (68.) aus.

Gab es Aufreger?

Aber hallo, jede Menge. Denn beide Mannschaften schenkten sich nichts. Bei den vielen Nickligkeiten musste Schiedsrichter Maurice Braun wahrlich Schwerstarbeit leisten.

Was sahen die Trainer?

Gästecoach Carsten Lakies: „Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Über weite Strecken waren wir einfach besser, hatten auch die Mehrzahl der Topmöglichkeiten. Letztlich muss ich aber mit dem Punkt zufrieden sein.“

Sein Gegenüber Altan Ersoy sah das etwas anders: „Es war der erwartet schwere und Gegner, dem wir immer Paroli geboten haben. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt. (Reinhard Michl)