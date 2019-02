Kein Sieger im Verfolgerduell

Hofgeismar – Am zweiten Spieltag des neuen Jahres sprangen für die heimischen Handball-Bezirksoberligisten ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage heraus.

Die SHG bleibt durch ihr Remis Dritter, neun Punkte hinter dem Spitzenduo Korbacdh und Wehlheiden. Ahnatal/Calden ist jetzt Sechster und Reinhardswald steht auf dem sicheren elften Rang.

Reinhardswald

HSG Baunatal II - Reinhardswald 37:35 (19:17).Die HSG Reinhardswald hat ihr erstes Spiel des neuen Jahres beim Tabellennachbarn HSG Baunatal II knapp verloren. Bei den einen Rang vor den Reinhardswäldern liegenden Baunatalern erwischten die Gäste einen guten Start und führten mit 10:5. Danach kamen aber die Gastgeber besser ins Spiel und glichen aus. Die Gäste gingen noch einmal mit 14:12 in Führung, ehe die Gastgeber den Rückstand in eine Zwei-Tore-Führung umwandelten. Fabian Albrecht verkürzte per Siebenmeter noch auf 18:17, doch Baunatal erhöhte kurz vor der Pause wieder auf zwei Tore.

Nach der Pause setzte sich der Tabellenzehnte auf 23:18. Die Reinhardswälder fingen sich aber wieder und blieben im Spiel. Kurz vor Schluss durften sie wieder auf einen Punktgewinn hoffen, als Nico Köster per Siebenmeter auf 32:33 verkürzte. Auch nach einer Zeitstrafe verkürzte erneut Köster auf 33:34, bevor Baunatal II für die Entscheidung sorgte.

Reinhardswald:Kaufmann, Twele - Brandau, Steffens (4), Niemeier (5), H. Albrecht (7/3), Mar. Simon (2), Lange (2), F. Albrecht (6), Reuse (2), Konze (1), Köster (6/2), Heib.

SHG

Eintracht Baunatal II - Hofgeismar/Grebenstein II 30:30 (18:14).Erneut sehr eng ging es im Spiel zwischen dem Vierten GSV Eintracht Baunatal II und dem Dritten SHG Hofgeismar/Grebenstein zu. Nach der 29:30-Hinspielniederlage gelang diesmal immerhin ein 30:30-Punktgewinn. Angesichts der schwierigen Personallage zeigte sich SHG-Betreuer Andreas Kramski mit dem Punktgewinn zufrieden: „Das ist ein gerechtes Ergebnis. Dafür, dass bei uns mit Steffen Ole Georges, Hannes Lüdicke, Kristap Svank und Felix Köster fast der komplette Rückraum fehlte, haben wir uns gut verkauft und uns nie aufgegeben.“ Für die fehlenden Rückraumspieler sprangen die A-Junioren Anton Göttlicher und Felix Pötter ein.

Die SHG vergab viele Chancen bei Tempogegenstößen und von den Außenpositionen und lag zwischenzeitlich mit sechs Toren zurück. Sie zeigte aber Moral, konnte kurz vor Schluss ausgleichen und sogar 20 Sekunden vor dem Ende mit 30:29 in Führung gehen. Den Großenrittern gelang danach aber noch der insgesamt verdiente 30:30-Ausgleich.

SHG:Brand, Erdmann - Göttlicher (2), Pötter, Schwarz (2), Schröder (1), Kurth (2), Kramski (8), Kurban (7), Melzer (2), Gerhold (6).

Ahnatal/Calden

Ahnatal/Calden - Waldau 39:29 (21:11). Gut erholt vor der Derbyniederlage bei Hofgeismar/Grebenstein zeigte sich die HSG Ahnatal/Calden im Spiel gegen den Tuspo Waldau. Gegen den Vorletzten feierte die HSG einen klaren 39:29-Sieg. Dabei verlief das Spiel bis zum 9:8 in der 18. Minute ausgeglichen. Danach bekamen die Gastgeber die Partie in den Griff. Nach dem 12:9 warfen sie acht Tore in Folge zu einer komfortablen 20:9-Führung. Diesen Vorsprung nahm die HSG auch mit in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit verlief das Spiel wieder ausgeglichen. Waldau konnte etwas auf 17:26 verkürzen, gefährlich kamen sie der HSG aber nie. Acht Minuten vor dem Ende warf Daniel Pächer mit 33:21 die höchste Führung heraus. Die nicht aufsteckenden Gäste konnten in der Schlussphase den Rückstand auf zehn Tore verringern.

Ahnatal/Calden:Ledderhose, Schmidt - Pächer (7), Endtricht, Most (7/3), Ködel (4), K. Sommerlade (4), Hermenau (4), Bier (5), Sonntag (4), Stiegel (4/2), Sostmann. zmw