Kein Sieger im Verfolgerduell

Von: Ralf Heere

Teilen

Situation bereinigt: Der Weidelsburger Mathias Kreutz (links) kann den Ball in dieser Spielszene gegen Obermeiser/Westuffelns Jan-Torben Helmke klären. © Reinhard Michl

Westuffeln – Ein am Ende leistungsgerechtes 1:1 (1:1)-Unentschieden gab es im Verfolgerduell der Fußball-Kreisoberliga zwischen der SG Obermeiser/Westuffeln und FSG Weidelsburg.

Es war ein starker Beginn von beiden Mannschaften auf der Struthkampfbahn in eine intensive, von einigen Nickligkeiten geprägten Partie, die im Laufe der Spielzeit jedoch immer mehr an Niveau verlor. Aber zunächst einmal strahlte ein Geburtstagskind bei der SG: An seinem 31. Ehrentag schoss Dennis Ockel den Ball wie ein Strahl aus etwa 20 Metern halbrechter Position zum 1:0 in die Maschen nach elf Minuten. Die Weidelsburger beantworteten dies mit wütenden Angriffen und Severin Ohr sowie Mathis Gränzdörffer hatten in der 21. Minute eine Doppelchance.

Aber näher am nächsten Treffer waren wieder die Platzherren, bei denen Co-Trainer Mathias Leimbach den Chefcoach Christian Schäfer vertrat. Michael Schulz setzte das Spielgerät nach einer halben Stunde auf die Metallstange des Gästetores. Kurz darauf war aber der Gleichstand wieder hergestellt. Arnold Weber traf nach gutem Kombinationsfußball zum 1:1 (34.). Es folgte noch eine gute Möglichkeit für Waldemar Mezler (FSG) in der ersten Halbzeit.

Im zweiten Durchgang lief Torjäger Severin Ohr allein auf SG-Schlussmann Sami Grebestein zu, schoss aber knapp daneben. Eine weitere Großchance versiebte in der Folgezeit Gränzdörffer. Weiterhin also leichte Vorteile für den Tabellenzweiten, aber auch noch mal Glück, denn Timon Peer traf in der 67. Minute nur den Pfosten. Bei den Metalltreffern also klarer Vorteil für die Gastgeber.

Die hatten auch gegen Ende noch mal ihre Möglichkeiten: Der eingewechselte Justin Schmidt bekam noch zwei Chancen, schoss einmal knapp drüber und bekam in der 90. Minute nicht genug Druck hinter einen Kopfball. „Alles in allem passt das Ergebnis einfach“, meinte Christoph Heuser von der Spielgemeinschaft.

Weidelsburgs Trainer Jörg Krug war auch nicht unzufrieden mit dem Remis gegen einen „unangenehmen Gegner“. „Grundsätzlich nimmst du bei der SG gerne einen Punkt mit, angesichts des Rückstandes auf Tabellenführer Espenau ist es allerdings zu wenig“, fügte der am Saisonende scheidende Coach noch hinzu.

Bemerkenswerte Randnotiz: Schiedsrichter Nour-Eddine Belarbi hatte nach dem Spiel über zwei Stunden Spielleitung hinter sich, denn beim vorangegangenen B-Liga-Spiel sprang er auch noch kurzfristig ein. (Ralf Heere)