Keine Ordnung in der Abwehr

Calden – Einen Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Gruppenliga legte die neuformierte Mannschaft der SG Calden/Meimbressen hin. Gegen einen Tabellennachbarn der vergangenen Spielzeit, den SV Reichensachsen, gab es eine 0:3 (0:2)- Heimniederlage.

Von Beginn an war zwar zu erkennen, dass die Gäste aus dem Werra/Meißner-Kreis die spielerisch bessere Mannschaft waren, doch die erste halbe Stunde verlief noch recht ausgeglichen. Der agile SV-Stürmer Viteszlav Brozik hatte die erste Gästechance, aber kurz darauf war die SG nahe dran an der Führung. Ein Kopfball von Dennis Faust ging an den Innenpfosten und konnte dann von Reichensachsens Schlussmann Danny Göhler, einer von vier Zugängen des Ex-Verbandsligisten Eschwege im Kader des SV, zum Eckball gelenkt werden. „Das Tor hätte uns so gutgetan“, trauerte SG-Trainer Sven Dopatka dieser Chance nach.

Es gab aber noch eine Kopfballchance für Faust nach 26 Minuten. Zuvor allerdings auch zwei Möglichkeiten für den SV durch Tonio Binneberg. In der 29. Minute schlugen dann die Wehretaler doch zu durch Brozik. Acht Minuten später eine Art Vorentscheidung und das war zu einfach für die Gäste. Von einem Kopf zum anderen im Strafraum und keine Caldener Gegenwehr. Brozik zu Binneberg - 0:2. Das war auch der Pausenstand.

Durchaus bemüht kam die Dopatka-Elf zurück aus der Kabine, aber richtig Druck konnten sie nicht ausüben. Beim 0:3 wurden sie allerdings verschaukelt. Zunächst übersah der Unparteiische Wissam Awada (Kassel) ein Foulspiel der Gäste, dann blieb die Fahne des Assistenten unten, obwohl Marius Jung vor dem 0:3 (58.) deutlich im Abseits stand. Spielentscheidend war das nicht, der Sieg von Reichensachsen geht völlig in Ordnung. Ein Lattentreffer von Binneberg in der 65. Minute hätte es noch schlimmer machen können für die Gastgeber, die hatten noch eine Kopfballchance von Faust.

Auf Caldens neuen Trainer Sven Dopatka wartet viel Arbeit. „Die Mannschaft muss viel mehr Bereitschaft zeigen und in der Defensive ist noch keine richtige Ordnung vorhanden“, meinte Dopatka.