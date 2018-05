Keine Sieger in beiden Spielen

Traf für Immenhausen: Daniel Humburg schos die TSV in Führung. Am Ende war sein Tor aber nur einen Punkt wert. Archiv-Foto: zih

Hofgeismar. Zwei Unentschieden gab es gestern Abend in der Fußball-Gruppenliga aus heimischer Sicht.

Die SG Calden/Meimbressen holte beim Absteiger Bosporus Kassel ein 2:2 und die abstiegsbedrohten Immenhäuser kamen nur zu einem 1:1 beim Schlusslicht TSG Wattenbach.

FC Bosporus Kassel - SG Calden/Meimbressen 2:2 (1:0). Die Gäste fanden schwer in diese Partie auf dem Kunstrasen im Nordstadtstadion. Eine ihrer wenigen Chancen nutzten die Gastgeber nach 23 Minuten zur Führung. Nima Latifiahvas vollendet zum 1:0. Nach einer halben Stunde wurde das Spiel der Alter-Elf aber immer besser und vor allem druckvoller. Dennis Dittmer zweimal und Milos Mijatovic hätten schon für Tore im ersten Durchgang sorgen können. So blieb es bei der Führung der Gastgeber.

Nach Wiederbeginn hatte Calden/Meimbressen mehr vom Spiel. Der für den verletzten Marc Zuschlag eingewechselte Fabrice Lindner vergab im Doppelpack. In der 0. Minute gab Lindner den Flankenball ab, der von Youngster Maurice Göbel per Kopf zum 1:1 genutzt wurde. Davon hatte sich der FC kaum erholt, da war es schon wieder Dennis Dittmer, der über halblinks in den Strafraum stürmte und zum 2:1 (72.) traf. Als die Kräfte schwanden konnte Luca del Colle ungehindert zum 2:2 (82.) einschießen.

Calden/Meimbressen: Schlosser- Krätschmer, Butterweck, Heckmann, Holst (46. Himmelmann), Pfeffer, Göbel, M. Berndt, Mijatovic, Zuschlag (62. Lindner), Dittmer.

TSG Wattenbach - TSV Immenhausen 1:1 (0:1). Im Kellerduell konnte die TSV nicht an die Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen. Vor allem im Angriff fehlte ohne Erdinc Güney die Durchschlagskraft. Trotzdem wäre mehr drin gewesen als das 0:1 durch Daniel Humburg, nach Vorlage von Mohamed Niazi Yar, in der 30. Minute. Zweimal Patrick Rühl und einmal Konstantin Moor verpassten es zu erhöhen.

Das rächte sich, wie am letzten Sonntag in Calden. Für Wattenbach traf Lukas Kahnt nach 77 Minuten, eine abgefälschte Bogenlampe. Die Immenhäuser konnten nichts mehr zusetzen, auch sie wirkten am Ende ausgelaugt und die Hoffnung das rettende Ufer doch noch zu erreichen, geht mit sieben Punkten Rückstand für die letzen vier Spiele auch gegen Null.

Immenhausen:Brancazzu - Stern, Schilling, Niazi Yar, T. Schröder, Oezdemir (78. Koch), Sommer, Siebert, Rühl, Humburg, Moor (78. Leinweber). (zyh)