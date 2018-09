Keine Wende in Dörnberg

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Dirk Lotzgeselle blieb die Wende beim Fußball-Verbandsligisten FSV Dörnberg aus. Gegen den neuen Tabellenzweiten SG Barockstadt Fulda/Lehnerz II gab es mit 1:2 (1:1) die erste Heimniederlage.

Eingestellt wurde der FSV für diese Partie von den Spielern Dennis Dauber, Pascal Kemper und Dominik Zeiger. Ex-Trainer Andreas Hake stand beratend zur Seite. Unter dem Strich eine vermeidbare Niederlage, denn das spielentscheidende Gegentor kassierten die Habichtswalder in Überzahl. Sieben Minuten vor dem Ende sah nämlich Gästespieler Daniel Heil wegen weiderholten Foulspiel die Ampelkarte. Kurz darauf liefen die Platzherren in einen Konter, der ganz sauber von der SG-Reserve ausgespielt wurde. Lukas Friedrich setzte sich über die rechte Seite durch und flankte in die Mitte zum eingewechselten Branimir Velic, der mit der Hacke ein Tor zum Zunge schnalzen erzielte.

Von Beginn an war zu sehen, dass die Gäste aus Osthessen technisch beschlagener waren und dennoch, der FSV hielt gut mit und nutzte seine erste Chance gleich zum Führungstreffer. Ein Freistoß von Timo Dauber fiel Serhat Bingül förmlich auf den Fuß und das Ding war drin nach zehn Minuten. In der 18. Minute stand der Spieler mit der Nummer 18 bei den Gästen im Blickpunkt. Jan Wolf erzielte das 1:1. Der Schuss von der Seite schien nicht unhaltbar für Schlussmann Marius Schaub. In der ersten Halbzeit war Florian Müller nach einer halben Stunde noch in guter Schussposition, verzog jedoch knapp.

Taktisch war das sehr diszipliniert von den Dörnbergern, dies hob auch Interimstrainer Dominik Zeiger hervor. „Unsere beste Saisonleistung gegen einen starken Gegner, die Niederlage ist sehr bitter“, analysierte Zeiger die Partie und ärgerte sich über den Pfostentreffer von Pascal Kemper und dem nachfolgenden Schuss von Florian Müller, der die leere Ecke des SG-Tores knapp verfehlte. Das hätte die erneute Führung sein müssen. Zeiger meinte, es spreche für den FSV, dass er nicht viele Torchancen des Tabellenzweiten zugelassen, aber auch durch individuelle Fehler die Gegentore verschuldet hätte.