Kemper steht FSV wieder zur Verfügung

Für den unter der Woche spielfreien FSV Dörnberg geht es am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Gruppenliga mit dem Spiel beim TSV Heiligenrode weiter.

Dörnberg – Gegenüber der Konkurrenz sind die Habichtswälder schon zwei Spiele im Rückstand. Die bisher absolvierten vier Spiele liefen dabei tadellos. Zuletzt gab es im Derby gegen Calden/Meimbressen einen klaren 4:1-Heimsieg. Nun soll auswärts der dritte Sieg eingefahren werden.

FSV-Trainer Matthias Weise nutzte den spielfreien Mittwoch, um Heiligenrode beim torlosen Remis im Derby in Vollmarshausen zu beobachten. Für ihn ist entscheidend, dass seine Elf ähnlich mannschaftlich geschlossen und konzentriert wie bei den bisherigen zwei Auswärtsauftritten bei Hessen Kassel II (2:1) und in Kleinalmerode (2:0) anknüpfen kann: „Wenn wir uns wieder so präsentieren, werden wir wieder viel Spaß haben.“

Nach den vielen Niederlagen in der Vorsaison sind die Spiele in der Vorbereitung und die Siege in den Ligaspielen gut für das Selbstvertrauen gewesen. Weise hebt immer wieder die Mannschaft hervor und zeigt sich bestätigt, als diese zuletzt auch ohne ihren Torjäger Pascal Kemper erfolgreich war. Dabei konnte sich Routinier Andreas Schulze mit drei Treffern in den Vordergrund spielen. Beim FSV wird Kemper wieder in die Mannschaft zurückkehren, während Dennis Dauber am Sonntag ausfallen wird.

Die in der Vorsaison fast abgestiegenen Heiligenröder haben mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen einen ganz ordentlichen Saisonstart hingelegt. Ein zentraler Spieler beim TSV ist Dennis Jödecke, der im Mittelfeld die Fäden zieht. Vorne ist der schnelle Angreifer Christian Rümenap immer zu beachten, der immer für Unruhe in der gegnerischen Abwehr sorgen kann.

Zuletzt trafen beide Mannschaften in der Saison 2016/17 aufeinander. Da konnte der FSV auswärts mit 2:0 gewinnen, musste sich aber im Bergstadion mit einem 2:2-Remis begnügen. zmw