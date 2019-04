Knifflige Aufgabe für Reinhardswald

Hofgeismar – Von den heimischen Vertretern der Frauenhandball-Bezirksoberliga bestreitet nur die SHG Hofgeismar/Grebenstein ein Heimspiel. Dagegen müssen die HSG Reinhardswald und die HSG Wesertal II jeweils auswärts antreten.

Zwehren/Kassel - Wesertal II, Samstag, 15.30 Uhr, Oberzwehren. Nach dem 24:21-Heimsieg über Waldau II hat die HSG Wesertal II ihr Punktekonto ausgleichen und sich wieder auf den fünften Platz vorschieben können. Allerdings müssen sich die Wesertalerinnen bei der HSG Zwehren/Kassel wohl etwas steigern. Der klare 27:18-Sieg aus dem Hinspiel und der gute Saisonverlauf sprechen durchaus für die junge Wesertaler Mannschaft. Sie wird aber vermutlich ohne Lina Jakob und Pauline Schilke auskommen müssen, sollten diese in der Ersten gebraucht werden, die drei Stunden später auswärts in Bad Hersfeld antreten wird. .

Hofgeismar/Grebenstein - HSG Baunatal, Samstag, 16 Uhr, Grebenstein. Für die SHG Hofgeismar/Grebenstein ging bei den letzten drei Niederlagen etwas die Formkurve herunter. Bei der letzten 15:21-Niederlage beim Drittletzten Fuldatal/Wolfsanger hatte die SHG große Probleme im Angriff und spielte insgesamt zu unbeständig. Nun steht das vorletzte Heimspiel der Saison gegen die HG Baunatal an. Um gegen diesen Gegner für eine Überraschung sorgen zu können, muss sich die SHG deutlich steigern und an ihre Bestform anknüpfen. Zwar liegt Baunatal auch nur an siebter Stelle, doch in der jungen Mannschaft steckt viel Talent. Das zeigte sie bei ihrer 31:34-Heimniederlage im letzten Spiel gegen den Zweiten Lohfelden/Vollmarshausen. Im Hinspiel hatte die SHG auswärts bei der 22:31-Niederlage keine Chance.

Ederbergland - Reinhardswald, Sonntag, 16 Uhr, Battenberg. Drei Spieltage vor Saisonende will die HSG Reinhardswald ihren dritten Tabellenplatz verteidigen. Mit dem Spiel bei der HSG Ederbergland steht aber eine schwierige Aufgabe bevor. Es ist nicht nur die weiteste Anreise der Saison. Der Tabellensechste überraschte vor ein paar Wochen mit einem Heimsieg über den Zweiten Lohfelden/Vollmarshausen, verlor danach aber auch beim Vorletzten Hofgeismar/Grebenstein und kam beim Letzten Waldau II über ein Unentschieden nicht hinaus. Mit der Leistung beim 31:20-Heimerfolg im letzten Spiel gegen Wilhelmshöhe können die Reinhardswälderinnen dieses Spiel aber selbstbewusst angehen. Gerade in den ersten knapp 40 Minuten waren sie bestens aufgelegt. Im Rückraum ist zumeist auf Pia Kompa und Sarah-Isabella Löber Verlass und die während der Saison zur HSG gewechselte Annika Seitz hat sich als Verstärkung erwiesen. Kann der Dritte diese Form aufrufen, sollte auch diese Hürde genommen werden, wobei es deutlich knapper zugehen dürfte als beim 27:17-Hinspielsieg. zmw