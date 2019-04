Kreisliga A: Erster Sieg für Oberelsungen II

Hofgeismar/Wolfhagen – Der erste Sieg in der Fußball-Kreisliga A ist unter Dach und Fach für den FC Oberelsungen II. In einem Nachholspiel besiegte der Neuling im Kellerduell den SV Riede mit 4:1 (0:1).

Von Beginn an versuchten die Gastgeber, das Spiel zu machen und fingen sich nach sieben Minuten einen Konter ein, den Danilo Thiede zum 0:1 abschloss. So blieb es bis zur Pause. Die Wende kam in den letzten 20 Minuten durch die Youngster in den Reihen der FC-Reserve. Jonathan Wehner (73.) glich mit einem Fernschuss aus. Nur 60 Sekunden später das 2:1 durch Andre Reith, der einen Abwehrschnitzer nutzte. Wehners (83.) zweiter Treffer wurde von Alexander Degen vorbereitet und den Schlusspunkt setzte Adam Jankowski zum 4:1 (90. + 2) nach Vorarbeit von Tim Bräutigam.

Oberelsungen II hat am Samstag ein weiteres Spiel, Riede spielt am Montag.

Kreisliga B

In den Nachholspielen der Fußball-Kreisliga B gab es am Donnerstag drei Heimsiege. Die TSG Hofgeismar eierte einen 10:1-Sieg gegen Elbetal II und kann heute mit einem weiteren Dreier den vorzeiten Aufstieg klar machen. TSG Hofgeismar - SG Elbetal II 10: 1 (4:0). Ohne Ersatzspieler konnte die SG der Spiellaune des Tabellenführers nicht viel entgegnen setzen. TSG-Keeper Tim Kolle ärgerte sich über das Gegentor, Nach einem „unnötigen Foul“ hat Jan Herchenröder per Strafstoß das zwischenzeitliche 1:5 (61.)e erzielt. Tore für die TSG: Armend Berbatovci (3., 67., 76.). Kamran Musaev (5.), Sebastian Bischoff (28.), Osman Berbatovci (44.), Mohamed El Hadi Mihoub (74.), Isaret Schüler (85.), Jens Brand (86.) und ein Eigentor (48.). Zierenberg II - Balhorn II 3:1 (2:0). Durch Stefan Rusche (39.) und Marvin Pötter (45. + 2) führte die TSV-Reserve zur Pause mit 2:0. Tim Ziegler machte zehn Minuten vor dem Ende den Deckel drauf. Die Gäste verkürzten durch Orhan Ibrahim (85.). . Ostheim/Zwergen/Liebenau - Holzhausen II 6:1 (2:1). Bis zur Pause hatte die SG noch Probleme mit dem Aufsteiger. Der hatte das 1:0 (35.) von Florian Rulff durch Tsirekidze (40.) egalisiert, aber noch das 1:2 von Florian Rödiger fast mit dem Pausenpfiff kassiert. In der zweiten Halbzeit dominierte die SG. Zweimal Rulff (60., 70.) sowie Moses Hillig (75.) und Marius Böhm (81.) trafen.