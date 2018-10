Kreisliga A: Spitzenreiter Wolfhagen II spielt nur Remis

Hofgeismar/Wolfhagen. Der FSV Wolfhagen II kann geegen Riede nicht gewinnen. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A trennte sich, wie in der Hinrunde, 2:2-Unentschieen.

Calden/Meimbressen II gg. Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II 4:0 (1:0). Zwischen den beiden Tabellennachbarn war ein Leistungsunterschied zu Gunsten der Gastgeber unverkennbar. Die Mackewitz-Elf machte das Spiel, im ersten Durchgang noch nicht so druckvoll, deswegen stand es zu Pause nur 1:0 (25.) durch Lucas Himmelmann. Nach dem Seitenwechsel nutzten die Platzherren ihre Chancen auch konsequenter und erhöhten nach Treffern von Tom Seidel (55.) und zweimal Dennis Faust (66., 80.) auf 4:0. Für den enttäuschenden Aufsteiger wurde nur ein Torschuss in 90 Minuten notiert.

SG Schauenburg II - SV Espenau 5:2 (3:1). In einem Spiel auf hohem Niveau kam Espenau richtig gut in die Partie. Der SVE störte früh den Spielaufbau der Gastgeber und ging durch Thomas Berschauer (5.) in Führung. Aber die SG-Zweite kämpfte sich zurück. Daniel Schneider (15.) und Jan Niklas (33.) drehten die Partie. Ein Eigentor von Oliver Scheibe (38.) sorgte für den 3:1-Pausenstand. Mit einem Konter erhöhte Nick Siebert auf 4:1. Mit einem Traumtor verkürzte Christoph Sandrock (76.) auf 2:4, ehe Marius Zimmermann kurz vor Schluss den 5:2-Endstand markierte.

TSV Immenhausen II - FC Oberelsungen II 4:1. Der FC Oberelsungen bleibt weiter ohne Sieg abgeschlagenes Schlusslicht. Immenhausen II verbesserte sich auf Rang neun. Ein Spielbericht wurde nicht übermittelt.

Hombressen/Udenhausen II - SG Weser/Diemel 7:0 (4:0). In einer einseitigen Partie gingen die Gastgeber schon in der ersten Minute durch ein Tor von Tim Heider in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Tim Tölle mit seinem ersten von drei Treffern (11., 51., 89.) auf 2:0. Justin Ritter besorgte nach noch nicht einmal einer halben Stunde die 3:0-Führung und Justin Schmidt sorgte eine Minute vor Halbzeit für den 4:0 Pausenstand. Ritter war es auch, der sich neben Tölle in der zweiten Halbzeit noch einmal in die Torschützenliste eintrug. Weser/Diemel enttäuschte und kam nur zwei oder dreimal vors SG-Tor.

SV Riede - FSV Wolfhagen II 2:2 (1:2). Nur zu einem Remis kam der Tabellenführer in Riede, der in der ersten Halbzeit besser war. Für die Führung benötigte er aber FSV-Hilfe: Daniele traf ins eigene Tor (28.). Doch Wolfhagen drehte in der ersten Halbzeit das Spiel. Für die Gäste nutzten Sebastian Großmann (30.) und Andreas Fleischer (45.) Rieder Abwehrfehler und brachten die FSV-Reserve in Führung. Der Tabellenführer hatte sogar Chancen, auf 3:1 davon zu ziehen. Er nutzte sie nicht und musste das 2:2 durch Davorin Kranz (81.) hinnehmen.

Schöneberg gg. Diemeltal 08 2:2 (2:0). Durch einen Doppelpack von Sofiene Houij (26., 30.) ging der TSV nach einer starken ersten Halbzeit verdient mit 2:0 in die Pause. Die Klinter-Elf hielt das jedoch nicht durch und verlor nach und nach den Faden. Die SG kam auf und glich durch Lukas Bromm (51.) und Jan Heger (74.) aus. Am Ende eine gerechte Punkteteilung.

TSV Fürstenwald - Inter Hofgeismar 2:2. Mit einem leistunggerechten Remis endete das Gastspiel von Inter Hofgeismar in Fürstenwald. Die Gastgeber gingen zweimal durch Tore von Lukas Knüttel (3., 17.). Das frühe 1:0 egalisierte Rauf Yildiz (11.), die zweite Fürstenwalder Führung glich Fatos Beciri (35.) per Elfmeter aus. Zur Halbzeit waren alle Tore gefallen. Kurz vor Schluss gab es noch eine strittige Situation, als Inter bei einem Schuss den Ball hinter der Linie sah, der Schiri aber nicht. Noch nach Abpfiff wurde heftig darüber diskutiert. (mrß/zyh)