Kreisliga A: Verfolgerduell steigt in Deisel

+ © Michl Das Verfolgerduell steigt in Deise l, wenn der TSV, hier Christian Goihl, Hombressen/Udenhausen II (links Dominik Ritter, rechts Noah Winter) empfängt. © Michl

Blauer Himmel, Sonne satt. Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A gespielt wird. Am Sonntag stehen interessante Begegnungen auf dem Programm. Spitzenreiter Wolfhagen II trifft auf den Fünften Espenau, Deisel hat als Tabellenzweiter den Dritten Hombressen/Udenhausen II zu Gast.