Kreisliga B: Breuna II holt nur ein mageres Unentschieden

Hofgeismar/Wolfhagen. Es wird wieder spannend im Titel- und Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisliga B. Die an der Tabellenspitze stehende SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II musste sich beim Vorletzten und Ortsnachbarn TSV Ersen II mit einem 1:1 begnügen.

Der Vorsprung der SG-Zweiten auf Verfolger FC Inter Hofgeismar summiert sich zwar noch auf sieben Zähler, doch Inter hat drei Begegnungen weniger ausgetragen.

Im Tabellenkeller kann die SG Elbetal II nach ihren Auswärtserfolgen im Kar- und Oster-Nachholprogramm mit 2:0 in Ersen und 3:1 in Ehlen wieder neue Hoffnung schöpfen. Dagegen konnte Ostheim/Zwergen/Liebenau keinen Boden gutmachen, die Vereinigten zogen bei der TSG Hofgeismar mit 1:3 den Kürzeren. Obermeiser/Westuffeln II hatte doppelten Heimvorteil, doch ein Dreier blieb Wunschdenken. Gegen Zierenberg II kam die SG mit 0:2 unter die Räder, gegen Dörnberg III reichte es nur zu einem 1:1.

Ehlen - Elbetal II 1:3 (1:2). Zwar erspielten sich die Gastgeber über weite Strecken optisch ein Plus, offenbarten jedoch eklatante Abschlussschwächen. Da waren die Gäste aus dem Elbetal doch aus einem anderen Holz geschnitzt, sie stellten früh durch die Treffer von Axel Bubenhagen (7.) und Jonas Lang (30.) das Signal auf Grün. Neue Platzherrenhoffnung, als Chris Budde (43.) verkürzte, doch Markus Merschroth (56.) machte dann für die Elbetaler den Sack endgültig zu.

Obermeiser/Westuffeln II - Zierenberg II 0:2 (0:0). Im ersten Spielabschnitt setzten die Gäste überwiegend die Akzente, haderten aber mit dem Schicksal. Denn zwei Mal ließen die SG-Torstangen den schon angestimmten TSV-Jubel verstummen. Das hätte bei einem der wenigen Platzherrenkonter Patrick Ahl bestrafen können, was aber Zierenbergs Torwart Steffen Ohlenmacher glänzend verhinderte. Er hielt auch nach dem Seitenwechsel mit Superreflexen im Dreierpack seine Elf im Spiel. Zierenberg kam per Elfmetertor durch Jan Krügel (75.) zum 0:1. Als die Vereinigten alles auf eine Karte setzten, wurden sie ausgekontert. Jannik Luca Scharf (89.) traf zum 0:2.

Ersen II - Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II 1:1 (0:1). Wieder ein Achtungserfolg für den Tabellenvorletzten aus Ersen, der letzte Woche die TSG Hofgeismar geschlagen hatte. Im Nachbarschafsduell ging der Tabellenführer durch Fabian Dippel nach vier Minuten mit einem sehenswerten Fernschuss in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff die Ampelkarte für Gästespielführer Jan Gerhold. In Überzahl wurden die Gelb/Schwarzen stärker und Lukas Pöppler glich in dieser kampfbetonten Partie zum letztlich verdienten 1:1 (53.) aus.

Obermeiser/Westuffeln II - Dörnberg III 1:1 (1:0). Wegen mangelhafter Chancenverwertung gelang den Vereinigten erneut kein Sieg. Den 1:0-Pausenstand markierte Daniel Utsch (42.). Mit einem Eigentor, Jannis Deiselmann hatte eine Flanke von Benjamin Rose unglücklich ins eigene Tor gelenkt, machte die SG-Reserve auch den zweiten und letzten Treffer der Partie zum 1:1. Maximilian Moritz (Obermeiser/Westuffeln II, 80.) sah die Ampelkarte wegen Meckerns.

Ersen II - Elbetal II 0:2 (0:1). In diesem Kellerduell zeigten die Gäste aus dem Elbetal den nötigen Biss. Die Gelb/Schwarzen bekamen in keiner Phase die Kontrolle über die Partie. Nach elf Minuten erzielte Christoph Schwarz das 0:1 und in der 56. Minute sorgte Jonas Draude mit dem 0:2 für den verdienten Auswärtssieg der SG-Reserve.

TSG Hofgeismar - Ostheim/Zwergen/Liebenau 3:1 (1:1). Vor der Pause eine ausgeglichene Partie, nach dem Seitenwechsel hatte die TSG leichte spielerische Vorteile und siegte daher nicht unverdient. Das 0:1 schoss Stefan Küchmann (8.). Auf der anderen Seite war Selman Yildiz dreimal erfolgreich (27., 49., 86.). (zih/zyh)