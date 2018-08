Kreisliga B: Ehlen klettert auf Platz drei

Hofgeismar/Wolfhagen. Zwei Mannschaften in der Fußball-Kreisliga B haben noch eine makellose Bilanz,

Und zwei Teams haben noch keinen Punkt auf ihrem Konto. Ganz oben in der Tabelle steht die SG Obermeiser/Westuffeln II vor der ebenfalls verlustpunktfreien FSG Weidelsburg II. Noch keinen Zähler einfahren konnten Ersen II und Altenhasungen/Oelshausen/Istha. Durch einen 3:1-Heimerfolg gegen Kickers Wolfhagen kletterte der SV Ehlen auf Rang drei. Das Hofgeismarer Stadtduell entschied der TSV Hümme gegen die TSG Hofgeismar mit 2:0 zu seinen Gunsten.

Ehlen - Kickers Wolfhagen 3:1 (2:1).Die aufgestiegenen Gäste bekamen im Habichtswald die raue Luft der Höherklassigkeit zu spüren. Über weite Strecken des Geschehens konnte Kickers den Hausherren zwar auf Augenhöhe begegnen, die Mehrzahl der klaren Chancen besaßen jedoch die Platzherren, die durch Denny Ziegan (21.) auch in Führung gingen. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, denn postwendend stellte Ertugrul Gökay (23.) den 1:1-Gleichstand her. Fast mit dem Pausenpfiff brachte Johannes Ferler (45.) die Blau-Weißen wieder in Front. Torben Schmidt (66.) mit dem 3:1 machte dann den Deckel drauf. SV-Fußballchef Oliver Krug: „Wir hatten uns die Kickers stärker vorgestellt.“

Balhorn II - Dörnberg III 3:0 (2:0). Abgesehen von wenigen Entlastungsangriffen der Verbandsliga-Dritten, die aber für keine nennenswerte Gefahr sorgten, diktierten die Balhorner das Geschehen und hätten den Chancen nach ihr Torkonto noch mehr aufstocken können. Die Distelberger benötigen jedoch zur Führung ein Eigentor von Benjamin Rose (13.), René Reitze (28.) baute den Vorsprung aus. Erst in der Schlussphase machte dann Jürgen Wenning (84.) mit dem 3:0 den Sack endgültig zu.

Ersen II - Weidelsburg II 0:1 (0:1). Durch einen Treffer von Christoph Held in der elften Minuten landete die FSG-Reserve den zweiten Sieg in Folge. Der war aber am Ende auch hochverdient, weil die Gelb/Schwarzen doch bis auf eine Phase in der zweiten Halbzeit überhaupt keine Torgefahr ausstrahlten. Der Gästesieg hätte mit mehr Konsequenz auch höher ausfallen können.

Reinhardshagen II - Altenhasungen/Oelshausen/Istha 3:0 (0:0). Trotz gute Einschussmöglichkeiten musste die Kreisoberligareserve lange auf den Führungstreffer warten. Nach einem langen Abschlag nahm Daniel Wenzel den Ball auf und erzielte das 1:0, erst 13 Minuten vor Schluss. Jetzt versuchten aber auch die Erpetaler noch einmal das Ruder herum zu reißen und nun gab es Platz für Konter, die von den Platzherren durch den eingewechselten Stefan Moor zweimal optimal genutzt wurden zum 2:0 (85.) und 3:0 (89.).

Hümme - Hofgeismar 2:1 (0:0). Ein Achtungserfolg für den TSV im Nachbarschaftsderby gegen die hoch gehandelten Kernstädter. Durch ihre Kampfbereitschaft kauften die Hümmer der TSG etwas den Schneid ab. Dennoch war es eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste auch einen Punkt hätten mitnehmen können. Mit Torben Donig (51., 60.) entschied ausgerechnet ein Hofgeismarer mit seinen zwei Treffern die Partie zu Gunsten von Hümme. Nur ein Freistoßtor von Isaret Schüler zum Anschlusstreffer in der 67. Minute reichte dem Diz-Diz-Team nicht.

Holzhausen II - Zierenberg II 2:0 (1:0). Viel Torchancen wurden nicht geboten, meistens neutralisierten sich beide Mannschaften. Den Pausenstand markierte Björn Jandrey (37.) per Kopf nach eine Flanke von Tim Henze. Der Neuling ließ gegen Ende der Partie konditionell etwas nach, aber auch davon konnten die Gäste nicht profitieren. Nach einer Flanke von Daniel Steinbock war der Holzhäuser Mittelstürmer Björn Jandrey (83.) sogar ein zweites Mal mit dem Kopf zur Stelle. (zyh)