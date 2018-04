Kreisliga A: Holzhausen wieder Erster

Hofgeismar/Wolfhagen. Der TSV Holzhausen ließ sich in der Fußball-Kreisliga A auch nicht von Hombressen/Udenhausen II stoppen und siegte mit 1:0.

Holzhausen - Hombressen/Udenhausen II 1:0 (1:0). Andre Bauer machte nach vier Minuten das goldene Tor für den Tabellenführer. Er lief alleine auf das Gästetor zu und schloss direkt ab. Die Gruppenligareserve mischte insgesamt gut mit und hätte durch zwei Chancen für Christoph Geule auch den Ausgleich machen können.

Immenhausen II - Reinhardshagen II 2:2 (0:2). Zur Pause führte der Tabellenvorletzte nach Toren von Aleksandar Parhamov (6.) und Carsten Gobrecht (20.). Nach dem Wiederanpfiff verkürzte Dennis Kreisz in der 57. Minute. Trotz Überzahl, wegen einer roten Karte für Immenhausen II nach 65 Minuten, kassierten die Gäste noch den Ausgleich durch Denis Leinweber (73.).

Fürstenwald - Espenau 0:1 (0:1). Mit einem klugen Pass von Oliver Scheibe, durch den Vincent Brima frei durch war und das 0:1 nach einer halben Stunde erzielte, gewann der SV das Spiel knapp..

Vorschau

Am Donnerstag (18.30 Uhr) strebt der SV Espenau beim Schlusslicht SV Balhorn II den fünften Sieg in Folge an. Die SG Calden/Meimbressen II empfängt Schachten/Burguffelnl. Caldens Trainer Uwe Mackewitz weiß um die spielerischen Qualitäten des Gegners. Die Pillo-Vereinigten wollen den Anschluss an den Relegationsplatz halten.

Kreisliga B: TSG Hofgeismar - Obermeiser/Westuffeln II 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Osman Duran (15.), 1:1 Maximilian Moritz (43.), 2:1 Selman Yildiz (70.), 3:1 Jens Brand (87.), 3:2 Tobias Schwanz (90. + 2). (zyh)