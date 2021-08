TSV setzt Ausrufezeichen zum Start: Elf von Pascal Krauss siegt 6:2 gegen FSV Dörnberg II

Kreisoberliga

+ © Joachim Hofmeister Im Laufduell und im Kampf um den Ball: Dörnbergs Laurin Kitta (links) gegen Immenhausens Nils Hellwig. © Joachim Hofmeister

Aus 1:2 mach 6:2 – Kreisoberligist TSV Immenhausen schlägt Dörnberg II am Ende noch deutlich.

Immenhausen – Mit großen Anlaufschwierigkeiten startete die TSV Immenhausen in die neue Saison der Fußball-Kreisoberliga. Nach einem 1:2-Pausenrückstand gewann die Elf von Trainer Pascal Krauss noch sehr deutlich mit 6:2 gegen Dörnberg II.

Ohne seine verletzten Offensivkräfte Stefan Bachmann, Joel Troll und Patrick Rühl mussten die Immenhäuser in die Partie gehen – und die wurden über weite Strecken der ersten Halbzeit auch ziemlich vermisst. Verantwortlich für den sprichwörtlichen Kaltstart der Grün/Weißen war jedoch ihre Defensivabteilung, die in den ersten zehn Minuten noch wie in der „Corona-Pause“ wirkte.

TSV Immenhausen: Mit der Einwechslung von Max Busch kam die Wende

Unaufmerksam bei einem Eckball in der sechsten Minute, sodass Adrian Rexhepi frei zum 0:1 einschießen konnte. 180 Sekunden später gab es einen kapitalen Fehler im Aufbauspiel der „Immen“, der Gast aus dem Habichtswald schaltete schnell um, sodass Lukas Rosowski auf 2:0 erhöhen konnte. Es hätte noch schlimmer kommen können und den totalen Fehlstart der leicht favorisierten Platzherren verhinderte der eigene Pfosten – und somit das 0:3. Erst eine Minute vor dem Halbzeitpfiff konnte Max Busch auf 1:2 verkürzen – er war erst in der 40. Minute eingewechselt worden. Busch trug wesentlich zur Wende bei, denn nachdem Gian-Luca Carraciolo (51.) und Nils Hellwig (52.) per Doppelpack die Partie gedreht hatten, erzielte Busch das 4:2 (58.).

Die FSV-Abwehr hatte nun Schwerstarbeit zu verrichten und fabrizierte ein Eigentor, den Schlusspunkt setzte Erdinc Güney per Foulelfmeter. (Ralf Heere)

Tore: 0:1 Rexhepi (6.), 0:2 Rosowski (9.), 1:2 Busch (44.), 2:2 Caracciolo (51.), 3:2 Hellwig (52.), 4:2 Busch (58.), 5:2 Hellwig (62.), 6:2 Güney (FE., 83.).